TIFOSI. Il Coordinamento organizza la trasferta verso Pontedera

Il Perugia torna in trasferta, con i suoi tifosi al seguito. Sarà presente anche il Centro di Coordinamento Perugia Clubs che organizza la trasferta in pullman allo stadio ‘Mannucci’ di Pontedera per seguire il match di sabato prossimo, con fischio d’inizio alle ore 18,30. Si tratta di una trasferta abbordabile, circa duecento chilometri dividono Perugia da Pontedera.

La partenza è fissata per le 15 dal piazzale antistante il centro commerciale Borgonovo, in viale Centova. Il prezzo del viaggio per raggiungere lo stadio toscano è di 25 euro.

Chi fosse interessato a partecipare alla trasferta con il centro di Coordinamento dei Perugia Club può chiedere informazioni e può anche prenotare contattando i seguenti numeri

telefonici: Mirco (338.7532481), Stefano (347.6309097) e Mauro (338.8389472).