Trattativa. Monetti di Vim declina l’invito: "Ringrazio Sciurpa, ma non ci sto»

Claudio Sciurpa non intende mollare il suo obiettivo di rilevare il Perugia. Ma la strada per arrivare si fa più tortuosa dopo che alcuni amici imprenditori hanno declinato l’invito a partecipare al progetto. Tra gli imprenditori contattati dall’amministratore delegato di Vitakraft c’è anche Vincenzo Monetti di Vim, in passato sponsor del club di Santopadre e attualmente vicino alla pallavolo di Sirci, che ha fatto sapere di non essere interessato.

"Sono stato contattato dall’amico Claudio Sciurpa, con il quale sono andato a pranzo e mi ha presentato questa iniziativa che sta portando avanti per il futuro del Perugia – ha raccontato Monetti a Perugia24 – ma seppur ci leghi un rapporto di amicizia e nonostante la sua insistenza, il mio è stato un no cordiale e definitivo. La nostra strategia aziendale ci aveva portato a non rinnovare la sponsorizzazione della Vim sulle maglie del Perugia dopo la retrocessione e allo stato attuale delle cose questo progetto non rientra nei nostri obiettivi, mentre siamo invece interessati alla pallavolo".

La ricerca di Claudio Sciurpa continuerà sicuramente in questi giorni, l’imprenditore ha serie intenzioni ma serve un gruppo di persone interessate ad impegnarsi in un progetto non semplice. Sciurpa ha parlato anche della possibilità di far entrare un imprenditore interessato allo stadio Curi. Sciurpa ha tutte le carte in mano, ora conosce richieste, costi e ricavi e valuterà quale potrà essere la soluzione migliore per dare una mano al Perugia. Al momento, insieme a Sciurpa, ci sarebbe l’ok di Central Energy, attualmente sponsor dei colori biancorossi.