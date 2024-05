Trattative, il main sponsor intervistato a "Parliamo di... sport». Sciurpa: "Aspettiamo la chiamata di Santopadre: noi siamo pronti»

Un mese fa il primo incontro a Pian di Massiano tra il presidente Santopadre e il main sponsor del club, Claudio Sciurpa, amministratore delegato di Vitakraft. C’erano ancora i play off da disputare e il gruppo messo in piedi da Sciurpa non era ancora pronto per tentare l’acquisto del Grifo. Adesso Claudio Sciurpa preme per un nuovo incontro. Intervistato al Tgr a "Parliamo di ... sport", il dirigente ha spiegato la situazione. "Il presidente Santopadre 2 mesi e mezzo mi ha detto che avrebbe voluto vendere ma non c’erano mai stati interlocutori seri e quindi se tra le mie conoscenze c’era qualcuno e potevo dargli una mano. Ero quindi stato delegato da Santopadre di divulgare la sua volontà a cedere, ma visto che sono primo sponsor, ero disponibile a valutare una cordata seria per rilevare il Perugia. C’è stato l’incontro del 25 aprile ma c’erano anche i play off. Ora siamo qui a valutare se c’è disponibilità. Siamo quindi in attesa".

La trattativa c’è?

"C’è stata una fase di stand by dovuta alla situazione-stralcio, sto aspettando che il presidente Santopadre mi contatti, sa che sono in attesa e se vuole noi siamo pronti. Ovvio che l’iscrizione è fondamentale e va fatta, poi è questione di giorni per capire quale sarà il futuro. Ma non credo che ci sia una grande volontà di cedere da parte di Santopadre. Lo stralcio rende più appetibile il club ma anche la possibilità di andare avanti se uno vuole. Mi dispiace molto per la situazione ambientale, difendo e ho sempre difeso Santopadre perché porta avanti la società da 13 anni. Adesso però non so come sarà il futuro, siamo in una fase che è difficile prevedere. Capisco i tifosi del Grifo, mi rendo conto che ci vorrebbe un salto di qualità per ridare al Perugia quel palcoscenico che la piazza merita".

Le cifre e la possibilità di acquistare il club.

"Non abbiamo parlato di una cifra specifica ma avevamo capito più o meno la situazione e da parte nostra c’è disponibilità a valutare la situazione partendo da quelle cifre. Penso che tre o quattro giorni aspettiamo, poi significherebbe che non c’è la volontà e l’interesse a parlare di questo. Noi abbiamo la sostenibilità per poter portare avanti questa trattativa, se non si va avanti non è per un problema di cifre ma perché la proprietà non è più disposta a cedere".