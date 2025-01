Trattative. Le uscite nel mirino. La Spal su Palsson?

Sono giorni caldi a Pian di Massiano. I direttori Meluso e Giugliarelli, dopo aver portato a termine le prime due operazioni di mercato in entrata, si concentrano sulle cessioni. La rosa è assolutamente da sfoltire, i dirigenti hanno già fatto sapere ad alcuni calciatori che non rientrano più nel progetto tecnico. Il gruppo è composto dai difensori Viti, Souare, Morichelli e Squarzoni, e dai trequartisti Ricci e Palsson. Nonostante il Perugia abbia bisogno di qualità dalla trequarti in su, la società ritiene che i due non siano indispensabili. Per il calciatore islandese, che aveva aperto la stagione con una tripletta in Coppa Italia, potrebbero aprirsi le porte della Spal. Pare che la società di Ferrara abbia fatto un sondaggio con il Perugia. Nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi.

Non ci saranno, invece, sviluppi per quanto riguarda il passaggio di Bartolomei al Pontedera: il centrocampista non è nella lista dei partenti ma il club toscano aveva fatto un tentativo per poi ripiegare su un altro calciatore visto il no di che Bartolomei. Il Perugia cerca squadra anche per i giovani difensori in esubero che sono fuori dalla lista.

Poi ci sono altre operazioni al centro dell’attenzione. Su tutte quella che riguarda Seghetti: lo Spezia sarebbe intenzionato a chiudere in tempi brevi per l’attaccante che resterebbe in biancorosso fino alla fine della stagione. Sul piatto ci sarebbero 700mila euro più bonus. L’operazione potrebbe andare in porto nei prossimi giorni. Mentre il Perugia non sembra intenzionato a raccogliere le avance per Montevago: anche il Bari, pare, abbia messo gli occhi sull’attaccante biancorosso. In entrata, il club è al lavoro per portare in biancorosso un esterno e in chiusura di mercato una prima punta che possa sostituire Sylla.