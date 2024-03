TROFEO MIGLIOR GRIFONE. Iannoni si aggiudica la tappa contro il Pineto

PERUGIA - E’ entrato nel secondo tempo e ha dato una marcia in più al Grifo, con tanto di gol da centrocampista di inserimento. Edoardo Iannoni, con il 43,88 per cento dei voti, ha vinto la 33esima tappa del ‘Trofeo Miglior Grifone Stile Gioiello’, iniziativa organizzata dal Centro di Coordinamento Perugia Clubs, relativa alla partita Perugia–Pineto, terminata in pareggio (12-2) al "Curi". Secondo posto per l’attaccante Matos con il 18,37% delle preferenze, terzo per Seghetti con il 16,33%, quarto per Mezzoni con il 6,12% e quinto per Souarè con il 4,08%. In testa alla classifica generale del trofeo rimane Alessandro Seghetti con 136 punti, seguito da Kouan con 104, Iannoni con 96, Bartolomei con 81 e Adamonis con 80.