Trofeo Miglior Grifone. Iannoni vince la tappa con l’Arezzo. E balza al secondo posto in classifica

PERUGIA - Manca solo una partita per chiudere la stagione regolare. Un’ultima votazione per decretare il Miglio Grifone della stagione: Seghetti è quello più accreditato, perché Iannoni, che insidia l’attaccante in testa alla graduatoria a Cesena, con molta probabilità non scenderà in campo perché diffidato. E quindi a rischio per i play off.

Il centrocampista Edoardo Iannoni ha compiuto, comunque, una grande rimonta. Con il 45,5% dei voti, Iannoni ha vinto la tappa del "Trofeo Miglior Grifone Stile Gioiello", organizzato dal Centro di Coordinamento Perugia Club, relativa alla partita Perugia–Arezzo. Secondo posto per Vazquez con il 21,98%, terzo per Matos con il 16,48%, quarto per Mezzoni con il 4,40% e quinto per Adamonis con il 3,30%. Con questa vittoria di tappa Iannoni si è portato a quota 134 punti, avvicinandosi alla testa della classifica generale guidata da Seghetti con 142 punti. Podio completato da Adamonis con 111 punti, poi seguono Kouan con 109, Bartolomei con 81, Mezzoni con 75 e Paz con 67.