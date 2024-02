TROFEo miglior grifone. Iannoni vince la tappa. Kouan resta in testa

Nella giornata storta di Vercelli (prima sconfitta biancorossa del 2024), contro il Sestri Levante, per i tifosi biancorossi il giocatore più positivo è stato Edoardo Iannoni. Il centrocampista, con il 27,59% dei voti, vince la tappa del "Miglior Grifone Stile Gioiello", trofeo indetto dal Centro di Coordinamento dei Perugia Club, per il match Sestri Levante-Perugia.

Al secondo posto si è piazzato Mezzoni che ha conquistato il 17,24% dei voti, al terzo posto Dell’Orco con il 12,07% delle preferenze. Chiusono Lisi con l’8,26% e Torrasi con il 6,90%.

In testa alla classifica generale c’è sempre Kouan con 100 punti (protagonista in negativo della partita di venerdì) , seguono Seghetti con 90, Bartolomei con 81. Per il centrocampista vincitore di tappa c’è la quarta piazza con 64 punti, Adamonis in quinta con 54, seguono Paz con 48 e Lisi con 43.