Trofeo Miglior Grifone. La tappa va a Iannoni . Seghetti scala la classifica

Due tappe consecutive: dopo aver vinto quella di Pineto, il centrocampista Edoardo Iannoni fa il bis. Iannoni, con il 44,95 per cento dei voti, ha vinto la quindicesima tappa del ‘Miglior Grifone Stile Gioiello’, trofeo ideato dal Centro di coordinamento riferita alla partita contro la Carrarese. Il secondo posto, se lo è aggiudicato l’attaccante Seghetti che è stato votato dal 12,84 per cento dei tifosi. Sul podio, al terzo posto, il marcatore di giornata, Matos che ha realizzato la rete del pareggio e conquistato l’11,64 per cento delle preferenze. Edoardo Iannoni scala, così, la graduatoria, anche se saldo in testa alla classifica generale rimane il regista del Grifo, Bartolomei con 81 punti, bella rimonta per Seghetti (tre tappe conquistate), che ha raggiunto 73 punti, poi c’è Kouan con 48, Iannoni con 32, Matos e Angella con 30 .