Calciomercato, ma il giocatore non vuole scendere di categoria. Caccia all’attaccante: si fa il nome di Henry

Un attacco da rinforzare con un nome nuovo, ma già vecchio, sul taccuino di Stefanelli e Giovanni Corrado. Nelle scorse ore infatti è emerso di un possibile interessamento del Pisa per Thomas Henry, attaccante classe ‘94 del Verona, ma il giocatore non vuole scendere di categoria e anche i gialloblù sono restii a cederlo. Le esigenze della società nerazzurra inoltre rischiano di non sposarsi con le classiche dinamiche del calciomercato di gennaio. Molti attaccanti che, in questi giorni di fine dicembre, o nei primi giorni del nuovo anno non vogliono scendere di categoria, potrebbero invece sbloccarsi sul finire della sessione invernale, ma la volontà del Pisa è quella di trovare un attaccante a disposizione di Aquilani già per la partita interna con la Reggiana del prossimo 13 gennaio.

Proseguono intanto i contatti tra la società e Luca Moro, il giovane under di proprietà del Sassuolo, ma su di lui c’è mezza Serie B, lo Spezia dovrebbe rinunciarvi e i dirigenti pisani vincere la concorrenza di Catanzaro e Sampdoria. In uscita invece Gliozzi piace ancora al Bari, allo stesso Catanzaro e allo Spezia, mentre non sono emerse altre novità sulla possibile trattativa per Nagy ai coreani dell’Ulsan Hyundai. In difesa invece, oltre a cercare un top player, la società vuole puntare il tutto per tutto su Antonio Caracciolo, su cui si modellerà il reparto difensivo e che non è stato mai in discussione, ma anzi è elemento centrale dello scacchiere tattico di Aquilani, specialmente ora che è di ritorno dal suo infortunio e ha contribuito a dare solidità al reparto insieme alla crescita di Canestrelli. Il giocatore che potrebbe partire per far spazio a un top player è Maxime Leverbe, per il quale potrebbe prospettarsi un altro prestito, dopo essere finito in fondo alle gerarchie. A centrocampo invece i nerazzurri continuano a corteggiare Lorenzo Amatucci (2004) della Fiorentina, con il bene stare del tecnico Alberto Aquilani.

Michele Bufalino