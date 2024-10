Campionato Italiano di Gran Fondo. Il grande canottaggio sul Canale dei Navicelli: "Un bilancio molto più che positivo per la città»

Il grande canottaggio italiano ha fatto tappa a Pisa lo scorso fine settimana, con la XIII edizione del Campionato Italiano di Gran Fondo, che ha visto la partecipazione di 50 società remiere e oltre 700 atleti. Le competizioni, suddivise tra sabato 19 e domenica 20 ottobre, si sono svolte lungo il suggestivo scenario del Canale dei Navicelli, in una manifestazione promossa dalla società di canottaggio dei Vigili del Fuoco di Pisa Billi-Masi. Sono stati assegnati complessivamente 17 titoli tricolori, distribuiti tra diverse società remiere italiane nelle specialità del doppio e del quattro senza, riservate alle categorie Senior, Pesi Leggeri, Under 19 e Under 17, sia maschili che femminili. Vi è stata anche la contemporanea assegnazione di due trofei prestigiosi: il Trofeo Mauro Baccelli, nel doppio maschile, e il Trofeo Paolo Novelli, nel quattro senza. Il presidente della Port Authority di Pisa, Luciano Del Seppia, ha espresso la sua soddisfazione per la riuscita dell’evento: "Bilancio più che positivo per questa due giorni di sport sul nostro canale. Siamo fieri di rafforzare la nostra collaborazione con realtà sportive locali e nazionali. Questo evento accresce l’importanza e la visibilità della nostra città anche in ambiti sportivi di caratura nazionale".

Alessandro Simoncini, responsabile del settore giovanile della Billi-Masi, ha ringraziato gli enti e le associazioni che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, nonostante le complicazioni logistiche causate dal maltempo: "Vorrei in particolare lodare i numerosi volontari, tra cui la Federazione Italiana Salvamento Acquatico, la Misericordia di Lari e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco". La competizione ha visto la presenza di Giuseppe Abbagnale, presidente della Federazione Italiana Canottaggio, che ha sottolineato l’importanza della manifestazione, che segna l’avvio della preparazione per la stagione agonistica: "Eventi come questo testimoniano la crescita dell’area dei Navicelli e il suo potenziale per il canottaggio nazionale. La sinergia tra la Billi-Masi e la Port Authority sta dando frutti importanti, contribuendo a rilanciare la tradizione del canottaggio pisano". Presenti anche le autorità locali che hanno premiato i vincitori, come il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore allo sport Frida Scarpa, l’onorevole Edoardo Ziello e il consigliere regionale Diego Petrucci. La Navicelli Rowing Marathon ha confermato ancora una volta l’importanza di Pisa nel panorama remiero nazionale.

M.B.