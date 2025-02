I precedenti. Scontro "classico». Il Pisa al Mannuzzi per la 27esima volta

Il Pisa torna dopo otto anni su uno dei campi che rappresenta uno dei grandi "classici" del calcio nerazzurro: sul prato del "Manuzzi" infatti lo Sporting Club si è esibito ben 26 volte, tra il 1947 e il 2017. La maggioranza degli incroci con la formazione romagnola sono avvenuti in Serie B (12), poi in Serie C (10) e 4 volte in Serie A. L’ultimo precedente risale al 13 novembre 2017 in cadetteria: i bianconeri prevalsero sulla formazione guidata da Rino Gattuso con una doppietta siglata dall’attaccante spagnolo Alejandro Rodriguez.

Dieci anni prima, il 9 settembre 2007, nella stagione che segnava il ritorno in cadetteria dal fallimento del 1994, la squadra allenata da Gian Piero Ventura sbancò il "Manuzzi" con uno strepitoso 2-1. La gara fu aperta dal colpo di testa di Adriano Mezavilla, che sbloccò il punteggio per i padroni di casa prima di accasarsi, nel mercato di gennaio, proprio in nerazzurro. Il pareggio pisano fu firmato da Kutuzov, smarcato magistralmente da Castillo al limite dell’area. Prima dell’intervallo il capitano dei romagnoli Emiliano Salvetti fallì un rigore molto dubbio, poi in avvio di ripresa Cerci, servito da Kutuzov, piazzò il sigillo che consegnò la vittoria al Pisa.

In Serie C i due club si sono trovati per l’ultima volta il 23 novembre 2003: ebbero la meglio i padroni di casa con le reti di Nicola Pozzi e Simone Cavalli. Invece l’ultimissimo precedente disputato in Serie A è datato 7 aprile 1991: alla rete della leggenda bianconera Massimo Ciocci rispose Danilo Neri, che consentì al Pisa allenato da Luca Giannini di conquistare un punto prezioso in uno scontro diretto per la salvezza.

M.A.