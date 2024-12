In vendita i biglietti per Modena-Pisa

Pisa, 18 dicembre 2024 - È aperta la vendita dei biglietti per il match Modena-Pisa, in programma sabato 21 dicembre alle ore 17:15 presso lo Stadio Braglia di Modena. Per i tifosi del Pisa, il settore dedicato sarà la Curva Ospiti. I biglietti per questa area dello stadio hanno un costo di 20 euro, a cui si aggiungono le commissioni di servizio, e sono acquistabili esclusivamente dai residenti nella provincia di Pisa. Non sono previste riduzioni per questa categoria di biglietto.

La vendita per il settore ospiti chiuderà inderogabilmente alle 19 di venerdì 20 dicembre. Non sarà possibile acquistare i biglietti per la Curva Ospiti nel giorno della partita. I tagliandi possono essere acquistati online sul sito ufficiale Vivaticket oppure presso i punti vendita autorizzati, il cui elenco completo è disponibile sul sito della società Modena F.C.

Oltre alla Curva Ospiti, i prezzi dei biglietti per gli altri settori dello Stadio Braglia variano in base alla posizione. Per chi desidera una visuale privilegiata, la Tribunissima Autorità offre posti a 60 euro (ridotto 50 euro, per donne, over 65 e invalidi, e 35 euro per under 16). La Tribunissima Laterale ha prezzi leggermente inferiori, con tagliandi interi a 40 euro, ridotti a 35 e a 25 per under 16.

Le Poltronissime, situate nei settori B, C, D ed E, hanno un prezzo di 25 euro per il biglietto intero, 20 euro per il ridotto e 15 euro per gli under 16. La Tribuna Coperta, nei settori AB ed EF, offre biglietti a 30 euro per l’intero, 25 per il ridotto e 20 per gli under 16. La Tribuna Scoperta, invece, è accessibile a 23 euro per gli interi, 18 per i ridotti e 12 per i più giovani.

Per i settori di casa più popolari, come la Curva Montagnani, i prezzi sono di 20 euro per gli interi, 15 per i ridotti e 10 per under 16. Va ricordato che l’ingresso per i bambini sotto i 6 anni è gratuito, purché accompagnati da un adulto e muniti di un documento d’identità.

I tifosi ospiti dovranno accedere allo stadio attraverso i varchi 20 e 21, situati in Viale Montecuccoli, e sono invitati ad arrivare con congruo anticipo per agevolare le operazioni di controllo previste dalla normativa vigente. Il biglietto, nominativo, può essere esibito sia in formato digitale, tramite smartphone, sia stampato in formato A4, e dovrà essere accompagnato da un documento d’identità valido.

Il Modena F.C. ricorda che i biglietti devono essere acquistati esclusivamente attraverso i canali ufficiali Vivaticket. Non sarà responsabile di eventuali danni o frodi derivanti da acquisti effettuati tramite canali non autorizzati. Inoltre, è fondamentale rispettare il regolamento dello stadio per garantire un’esperienza sicura e piacevole per tutti i partecipanti.

Si rinnova infine l’invito a evitare comportamenti che possano compromettere l’andamento della gara o la sicurezza degli spettatori, come l’introduzione di materiale pirotecnico o strumenti non autorizzati, per vivere al meglio una giornata all’insegna dello sport.