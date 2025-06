Infortunio per Francesco Coppola: intervento chirurgico per il difensore del Pisa

Nel mezzo del lavoro della dirigenza per quanto riguarda il calciomercato, e delle vacanze per i giocatori, arriva una brutta notizia in casa Pisa. Proprio nel corso di questi giorni di riposo Francesco Coppola ha subito un infortunio che lo ha costretto a un intervento chirurgico. Il difensore classe 2005 ha riportato una distorsione della caviglia sinistra con frattura del malleolo mediale, come comunicato dal club attraverso un comunicato ufficiale. Immediata l’operazione per il giocatore, che, sempre come descritto dal club, nei prossimi giorni inizierà il percorso riabilitativo. A questo punto non c’è tempo da perdere. L’obiettivo per il Pisa è avere a disposizione Coppola il prima possibile.

Un evento spiacevole sia per il giocatore che per il club. Il difensore, infatti, è reduce da un’ottima stagione giocata in prestito in Serie C con la maglia del Vis Pesaro, nella quale è sceso in campo, tra campionato e playoff, in trentacinque occasioni, trovando per tre volte la via del gol. Prestazioni importanti, al punto da fargli mettere gli occhi addosso già a gennaio dal Lens: la società di Ligue 1 aveva offerto 4 milioni di euro, ricevendo però il "no" del Pisa. A fine maggio, invece, è stato il Tottenham, fresco vincitore dell’Europa League, a mostrarsi interessato al calciatore. Ma anche in questo caso, il Pisa è stato irremovibile. Un profilo, quello di Coppola, che dopo l’esperienza al Torino e alla Juventus, è cresciuto proprio nel settore giovanile nerazzurro, diventando il leader della formazione Primavera nella stagione 2023/24, con Aquilani che già lo convocò in prima squadra.

Quindi Inzaghi decise di fargli svolgere in ritiro con il Pisa la scorsa estate, dandogli anche qualche minuto in campo nell’amichevole contro l’Inter, per poi decidere di mandarlo in prestito a fare esperienza. Una scelta corretta, dato il risultato. E questo infortunio, però, frena drasticamente l’ascesa del calciatore, che senza dubbio nel ritiro di Morgex sarebbe stato tra quelli con la lente d’ingrandimento addosso da parte dell’allenatore, che – al netto di incredibili sorprese - sarà Gilardino, nonostante l’ufficialità non sia ancora arrivata (ricordiamo che Inzaghi venne annunciato il 3 luglio), per capire se avrebbe potuto ritagliarsi un ruolo importante anche in prima squadra in un reparto, quello difensivo, che potrebbe vedere molte novità rispetto alla scorsa stagione.

Questo stop impedirà a Coppola di prendere parte al lavoro con i compagni in Valle d’Aosta. Le stime per quanto riguarda il recupero per questa tipologia di infortunio vedono un rientro possibile dopo circa due mesi. Ma è decisamente troppo presto adesso per poter parlare di tempistiche.