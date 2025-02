Nuoto Uisp 2003. Ragazze pisane al top in quel di Genova. Giulia conquista la finale nei 50 e nei 100 stile

Grande successo per la "Nuoto Uisp 2003" al 18esimo meeting nazionale di nuoto organizzato che si è svolto a Genova, dove il team ha ottenuto 12 medaglie e 31 finali nei 50 e 100 metri. La squadra cascinese si è presentata con 70 atleti piazzandosi al decimo posto su oltre 30 società provenienti da diverse regioni italiane, un’ottima prova che lascia ben sperare in vista dei prossimi regionali di marzo e dei criteri nazionali di aprile.

Strepitose le prestazioni della giovane Giulia Meucci, classe 2008 che, gareggiando nella categoria assoluta, conquista la finale sia nei 50 che nei 100 stile e sale sul secondo e terzo gradino del podio alle spalle della olimpionica Costanza Cocconcelli. In più, Meucci domina la prova dei 400 stile e arriva seconda nei 200 scendendo sotto i 2 minuti, un tempo che attualmente la pone ai vertici nazionali tra le cadette.

Sempre tra le cadette Asia Rossi, classe 2007, conquista le finali della farfalla piazzandosi al secondo posto nei 50 e vincendo l’oro nei 100 con il crono di 1’01"56. Arriva per lei anche un bronzo nei 200 stile dove fa il suo personal best. Virginia Mattei, classe 2007, sorprende tutti nella difficilissima gara dei 200 farfalla arrivando terza con una gara perfetta.

Tre giorni di gare meravigliose anche per il veterano Alessandro Sonetti, classe 2004, che si qualifica in tutte le finali della farfalla e dello stile libero conquistando l’oro nella gara più attesa dei 100 stile con il clamoroso crono di 49"65 (suo personal best), l’argento nei 100 farfalla con il personale e nei 50 stile anche qui con il suo miglior crono dietro solamente al medagliato olimpico Lorenzo Zazzeri.

Conquistano le finali delle gare veloci dei 50 metri Riccardo Zanelli alla sua prima stagione con la casacca arancione, sia a farfalla che a stile libero, Matilde Bertolone e Mattia Brambillasca nella gara a dorso, Diego Salvini nello stile e Teo Faugno nella gara dei 50 rana. Conquistano le finali dei 100 Mattia Brambillasca nel dorso e nella farfalla, Matilde Corucci, classe 2006, che dopo aver sfiorato per un decimo le due finali nei 50 centra quelle a farfalla e stile libero, Matilde Bertolone a dorso e stile, Diego Salvini e Riccardo Zanelli nello stile, Carlo Gallerini alla sua prima stagione con i cascinesi dopo uno stop di un anno nella gara a rana.

Grande soddisfazione anche per il debuttante Andrea Arrighi, classe 2011, al primo anno tra i "categoria" che abbassa i propri personali centrando ben tre finali a stile e farfalla.