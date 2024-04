Pisa-Catanzaro 2-2: partita ricca di grandi emozioni, la più bella della stagione

Pisa, 26 aprile 2024 - Gara da applausi da parte dei nerazzurri, nonostante il pareggio. Alle reti di Pontisso e Ambrosino replicano Moreo e Marin che riagguantano il risultato, ma la squadra di Aquilani domina per larghi tratti della partita.

Dopo nemmeno un minuto e mezzo Pontisso, sugli sviluppi di un corner battuto da Vandeputte, arriva dalle retrovie e calcia al volo gelando i nerazzurri, che avevano cominciato subito pressando altissimo. Così passa in vantaggio il Catanzaro. Al 12′ Canestrelli vede D’Alessandro e verticalizza sul movimento, il numero 77 anticipa l’uscita di Fulignati, ma il suo tiro sfiora di pochissimo il palo e termina a lato. Un minuto dopo Beruatto calcia dal limite, il pallone viene deviato da Arena, ma Fulignati come un gatto si rifugia in corner. Al 28′ occasionissima per i nerazzurri su errore di disimpegno degli ospiti, con un retropassaggio sbagliato che innesca Valoti, ma arriva in ritardo all’appuntamento col pallone. Al 31′ contropiede dei nerazzurri con Barbieri che ottiene un corner su ottimo spunto. Un minuto dopo Arena, dal limite, impegna Fulignati, ma fin qui, al di là del gol subito, è il miglior Pisa di Aquilani della stagione. Al 43′ Beruatto su punizione pesca Valoti, ma ancora una volta il pallone sfiora il palo alla sinistra di Fulignati.

Dopo 30 secondi nella ripresa il Pisa va vicinissimo al gol. Arena pesca Bonfanti, ma il numero 9 colpisce la traversa. Nerazzurri sfortunatissimi. L’azione si conclude un minuto dopo un tiro da casa sua di Canestrelli che termina ampiamente sopra la traversa. Al 47′ Marin ruba un pallone, ma il tiro è troppo centrale e Fulignati la blocca a terra. I nerazzurri dominano per larghi tratti questa partita e il rafrain è lo stesso del primo tempo. Ancora Pisa al 56′ con una bomba da fuori area di Barbieri, tuttavia centrale e facile da prendere per Fulignati. Al 64′ però il Catanzaro raddoppia con Ambrosino che sfrutta un contropiede perfetto. Al 68′ ci prova anche D’Alessandro, ma la sua conclusione è alta sopra la traversa. Triplo cambio per Aquilani che inserisce Mlakar, Tramoni e Moreo per Bonfanti,v aloti e Arena, poi al 74′ Beruatto impegna Fulignati e i nerazzurri ottengono un corner. Proprio da questo corner Moreo svetta su tutti e accorcia le distanze. Al 79′ Aquilani mette dentro anche Touré per Esteves. All’81’ Marin, complice anche la deviazione di un difensore, trova la rete con un gran tiro dalla distanza. Proprio il rumeno lascia da gladiatore per crampi, sostituito da De Vitis. All’87’ ancora Moreo, di testa, su corner, trova i guantoni di Fulignati.

TABELLINO PISA-CATANZARO 2-2

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Beruatto; Marin (84′ De Vitis), Esteves (79′ Touré); Arena (72′ M. Tramoni), Valoti (72′ Mlakar), D’Alessandro; Bonfanti (72′ Moreo). A disp. Loria, Hermannsson, L. Tramoni, Torregrossa, Masucci, Calabresi, Piccinini. All. Aquilani

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm (33′ Oliveri), Antonino, Brighenti (82′ Veroli), Scognamillo; Sounas, Petriccione, Pontisso (59′ Pompetti), Vandeputte; Ambrosino (74′ Brignola), Biasci (59′ Iemmello). A disposizione: Sala, Borrelli; Verna, Krajnc, Donnarumma. Allenatore Vivarini ARBITRO: Matteo Gualtieri di Asti

RETI: 2′ Pontisso, 64′ Ambrosino, 74′ Moreo, 81′ Marin

AMMONITI: Caracciolo, Pontisso, Situm, Valoti

NOTE: Spettatori 8.525 (record stagionale), di cui 5007 abbonati. Recupero 1′ pt, 5′ st

Michele Bufalino