Pisa: Inzaghi affronta incertezze in attacco prima della sfida cruciale contro il Frosinone

Più di un’incognita in attacco per il Pisa. Filippo Inzaghi dovrà fare i conti con le condizioni di due dei suoi giocatori offensivi principali. Alexander Lind e Stefano Moreo. Due situazioni diverse, le loro, a due giorni dalla partita più importante della stagione, e probabilmente della storia recente del club.

Da una parte l’attaccante danese, tornato nell’allenamento di ieri pomeriggio, quello della ripresa, a lavorare con il resto del gruppo a otto giorni di distanza dall’ultima volta, dal problema muscolare accusato al flessore nella seduta della domenica di Pasqua. Dopo aver saltato la partita con il Brescia (ha assistito comunque alla sfida in tribuna, tra il presidente Corrado e il direttore sportivo Vaira) Lind avrà a disposizione quindi tre allenamenti in vista della sfida contro il Frosinone di giovedì pomeriggio. Da capire quindi se Inzaghi deciderà di optare per l’attaccante già dal primo minuto, oppure sceglierà di farlo entrare a gara in corso, facendo partire titolare Henrik Meister, come già accaduto venerdì nella sfida del "Rigamonti".

Discorso diverso per quanto riguarda Stefano Moreo. La botta (escluse lesioni) accusata al settantacinquesimo minuto dell’ultima partita è monitorata giorno dopo. Il numero 32 ha svolto un allenamento a parte nella seduta di ieri pomeriggio a San Piero a Grado. Da capire quando tornerà in gruppo. Non è in dubbio la sua presenza per la partita, ma certamente, meno saranno gli allenamenti con il resto del gruppo, inferiori saranno le possibilità di vederlo in campo dal primo minuto.

Quindi, per l’allenatore per una sfida che potrebbe significare la promozione in Serie A, ha molti punti interrogativi anche per quanto riguarda i tre ruoli offensivi. Davanti ci sono tre ipotesi: la prima, con il Pisa con i tre titolari dal primo minuto, l’altra, senza Lind e con Meister titolare davanti, poi l’ipotesi senza Moreo e, a questo punto, o Morutan o Arena o proprio Meister a sostituirli sulla trequarti (con , e un’ultima, senza Moreo e Lind dal primo minuto. Insomma, al momento c’è una sola certezza: Matteo Tramoni.

Lorenzo Vero