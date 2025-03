Il Pisa stende il Cosenza: 0-3. Nerazzurri in fuga per la serie A

Pisa, 29 marzo 2025 – “Vogliamo allungare il distacco” aveva dichiarato Inzaghi alla conferenza stampa della vigilia. E subito è stato accontentato. La sconfitta dello Spezia in casa con il Brescia e il successo del Pisa a Cosenza valgono il +8 in classifica rispetto ai liguri. Un margine di vantaggio sempre più considerevole a favore dei nerazzurri nella lotta al secondo posto, con sette partite rimaste da giocare. Una gara probabilmente più semplice del previsto, quella del “Marulla”, con il Pisa bravo a chiudere la pratica nei primi quarantacinque minuti, grazie a tre gol nati da calcio piazzato: quello rocambolesco di Moreo e la perla di Touré su sviluppo da angolo, l’autorete di Micai propiziato dalla punizione di Angori. Il tutto, con i padroni di casa rimasti in 9 dopo 43 minuti, che ha reso la seconda parte una passarella, buona per Inzaghi per fare le rotazioni, dando minutaggio così anche a Solbakken e Castellini (alla prima presenza). Minimo sforzo, massima resa per il Pisa, che torna felice in Toscana. Unico punto di domanda le condizioni di Tramoni, sostituito all’intervallo.

La cronaca

Il pareggio non va bene a nessuno. E quindi non ha senso passare il tempo a studiarsi. In particolare, il Cosenza è sceso in campo con l’intenzione di vincere, senza volersi chiudere in difesa. Il primo tiro è proprio dei padroni di casa, con Rizzo Pinna che non impensierisce Semper con una conclusione lenta da fuori area, che termina sul fondo. Padroni di casa nuovamente pericolosi al settimo minuto: Florenzi è lanciato verso l’area di rigore. L’intervento di Bonfanti in copertura fa terminare l’avversario a terra, chiedendo il rigore. A intervenire è il guardalinee: fuorigioco iniziale. Inizia quindi a farsi vedere il Pisa: al decimo minuto il cross di Angori dalla sinistra trova l’esterno opposto, Touré, che di testa tira largo. Dopo appena un minuto Moreo e Tramoni non si intendono al limite dell’area, con Micai, portiere e capitano del Cosenza, che anticipa tutti in scivolata. Dopo una fase non spettacolare – per usare un eufemismo – di gioco, il Pisa torna a farsi vedere davanti, con il tiro dalla distanza di Angori, deviato da Sgarbi. Ed è proprio l’angolo che porta al gol! Rocambolesco sarebbe dir poco. La battuta di Tramoni trova prima Artistico, che costringe Micai a un grande intervento, quindi in area piccola ci provano tutti: Canestrelli, Caracciolo, Piccinini, Lind. A buttare il pallone in porta è però Moreo. Il parapiglia è verificato dal var, che non ha notificato alcuna irregolarità. Sette minuti dopo, il Pisa è nuovamente letale sempre da calcio d’angolo. Touré raccoglie la spizzata di Charlys in area di rigore, controlla il pallone con il petto e, prima che il pallone caschi, piega il corpo e calcia con il destro al volo, realizzando un gol straordinario. Ventesimo gol stagionale su sviluppi di calcio da fermo per il Pisa. La partita gira ancora più a favore della squadra di Inzaghi al 35esimo minuto: Sgarbi, intento a raccogliere un pallone in seguito a una punizione sulla trequarti, colpisce in faccia Semper, che rimane a terra. Rutella, dove un controllo all’on-field review, non ha dubbi: cartellino rosso. Il clima al “Marulla” è rovente, con il lancio da parte dei tifosi locali di petardi e torce. Ha dell’incredibile quanto accade. Il Cosenza rimane infatti in 9! Martino, già ammonito, stende Piccinini, intento a ripartire. Inevitabile il doppio giallo. Oltre al danno la beffa per il Cosenza: Angori su punizione colpisce la traversa, il pallone rimbalza sulla schiena di Micai e termina in rete: 3-0 Pisa. Forte del vantaggio, Inzaghi non vuole rischiare nulla. Toglie Tramoni, che ha terminato il primo tempo zoppicando (da attendere novità sulle sue condizioni) e l’ammonito Marin. Al loro posto Hojholt e Solbakken, alla seconda presenza stagionale. Anche il tandem Tordelli-Belmonte ricorre a una doppia sostituzione, con D’Orazio e Kouan che prendono il posto di Ciervo e Rizzo Pinna. Il Pisa parte comunque all’attacco, e dopo dieci secondi conquista un calcio d’angolo, che non porta però a sviluppi pericolosi. Controllo totale da parte dei nerazzurri in maglia giallo fluo, con Inzaghi che ha possibilità di far ruotare la squadra e far riposare calciatori. Fuori Moreo e Canestrelli, dentro Meister e Castellini al 57’. Prima presenza con la nuova maglia per il difensore, arrivato a gennaio dal Catania. Al 62’ arriva la prima conclusione seria del secondo temo da parte del Pisa: Hojholt crossa al limite dell’area dopo un palleggio estenuante. Il pallone trova Lind, che si stacca dalla marcatura di Hristov e tenta la semirovesciata. Il pallone termina alto. Da notificare l’ingresso di Castellini, subito molto responsabilizzato da Inzaghi: è lui l’incaricato a battere i calci d’angolo e le rimesse laterali sulla fascia destra. Niente altro da notificare nel secondo tempo, se non il vantaggio ora rispetto al terzo posto: otto punti! Fuga verso la Serie A.

COSENZA-PISA, IL TABELLINO

COSENZA (3-5-2): Micai; Martino, Venturi, Sgarbi; Ricciardi, Florenzi (Hristov 39’), Gargiulo (Kourfalidis 73’), Charlys, Ciervo (D’Orazio 45’); Artistico (Mazzocchi 64’), Rizzo Pinna (Kouan 45’). Allenatore: Belmonte – Tortelli. A disposizione.: Baldi, De Franceschi, Cimino, Fumagalli,D’Orazio, Dalle Mura, Cruz, Ricci. PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli (Castellini 57’), Caracciolo (Calabresi 71’), Bonfanti; Toure, Piccinini, Marin (Hojholt 45’), Angori; Moreo (Meister 57’), Tramoni (Solbakken 45’); Lind. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Nicolas, Loria, Rus, Abildgaard, Arena, Sernicola, Morutan. Arbitro: Rutella di Enna. Reti: Moreo (P) 23’, Touré (P) 30’, Micai (autogol) (P), 43’. Note: Ammoniti Martino (C) 23’, Marin (P) 33’, Mazzocchi (C) 84’. Espulsi: Sgarbi (C) 34’, Martino (C) 42’ Recupero 4′ pt, 0’ st.