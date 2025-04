Scontro al Mapei Stadium: Pisa sogna la Serie A, Reggiana teme la retrocessione

Due mondi agli antipodi: sabato pomeriggio al "Mapei Stadium" si incroceranno due compagini che, a sole sei tappe dalla conclusione della maratona, si ritrovano a lottare per obiettivi opposti. All’ombra della Torre si sogna la Serie A, nella terra del Parmigiano Reggiano aleggia prepotente lo spettro della retrocessione. C’è però un sottile filo rosso che collega Pisa e Reggio Emilia, ed è rappresentato dal risultato della partita giocata nel week end appena trascorso: nerazzurri e granata sono reduci da una sconfitta. Sia la squadra guidata da Pippo Inzaghi che quella allenata da Davide Dionigi stanno preparando il match del 12 aprile con l’obiettivo di tornare a macinare punti. I punti di contatto terminano qua, perché se da una parte si attende con trepidazione l’ufficialità del rientro di uno dei pezzi da novanta dell’organico, dall’altra ci si interroga su come sopperire all’assenza del miglior calciatore – per distacco – della rosa. Oggi a San Piero a Grado si dovrebbe assistere al ritorno in gruppo di Matteo Tramoni: il diamante italo corso, dopo aver trascorso tutta la scorsa settimana e l’inizio di questa lontano dai compagni, ha ultimato il percorso individuale di smaltimento e recupero dell’affaticamento muscolare accusato nella partita di Cosenza.

Il suo reintegro con il resto dei compagni rappresenta per Superpippo una grande notizia, perché gli consente di impostare un piano gara nel quale l’impiego del numero 11, negli scampoli finali, potrebbe essere previsto nell’ottica di fargli mettere minuti nelle gambe in prospettiva delle prossime gare in calendario. Ipotizzare l’impiego di Tramoni nella formazione titolare, d’altro canto, è azzardato e prematuro. A Reggio Emilia invece la problematica principale emersa dalla seduta di allenamento di martedì è lo stop di Antonio Vergara. Il ventiduenne arrivato in estate in prestito dal Napoli è il miglior calciatore della Reggiana in questa stagione: alla seconda stagione tra i professionisti, la prima in cadetteria, il trequartista ha messo insieme 5 gol e 6 assist, rivelandosi il faro della produzione offensiva della squadra granata. Il guaio muscolare accusato lo toglie dalla contesa e obbliga Dionigi a rivoluzionare la linea offensiva. Intanto il dato dei biglietti staccati per il settore ospiti ha raggiunto il picco: saranno (al momento) 3.723 i cuori nerazzurri assiepati nel settore ospiti.

M.A.