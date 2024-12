Serie D. Il Tuttocuoio espugna il Biavati. Ancora decisivo Massaro

CORTICELLA

0

TUTTOCUOIO

1

CORTICELLA: Malagoli, Cavallini, Ercolani, Bonetti, Brighi, Zucchini, Lo Giudice (13’ st Landi), Suliani, Rizzi, Casadei, Gessaroli (25’ st Goffredi). A disp.: Mezzadri Majani, Pietrobuoni, Ofoasi, Bresciani, D’Isanti, Manga, Bovo. All. Nesi.

TUTTOCUOIO: Carcani, Haka, Moretti, Salto, Veron, Benericetti (41’ st Chiti), Massaro (28’ st Bardini), Russo (39’ st Renda), Sansaro (28’ st Pisco), Del Rosso, Centonze. A disp.: Dainelli, Fino, Di Natale, Severi. All. Firicano.

ARBITRO: De Paolis di Cassino

RETE: 38’ pt Massaro

ESPULSI: 22’ st Suliani, 35’ st il tecnico Nesi

La vittoria tanto attesa (4 partite) è arrivata. Il Tuttocuoio ha espugnato di misura (1-0) il "Biavati" di Bologna, cancellando gli ultimi risultati negativi e rispondendo alla grande alla pressione di dover tornare a fare punti. Ancora una volta è stato decisivo Massaro, alla quinta segnatura stagionale, capace di trascinare la squadra con cuore e sacrificio, ma da sottolineare anche la prestazione del centrocampista Russo, classe 2005, la cui crescita costante ha regalato quantità e qualità alla mediana neroverde. Dopo un buon avvio, con la squadra di Firicano in campo decisa a imporsi in questo spareggio di metà classifica, sul calare della prima frazione è arrivata la rete che avrebbe poi deciso il match. Su un calcio d’angolo da destra, Massaro, appostato al limite dell’area piccola ha toccato d’interno e battuto Malagoli sorpreso dalla conclusione a distanza ravvicinata.

Nel secondo tempo la partita si è innervosita, con i padroni di casa (rimasti in dieci dopo 22’) che hanno reclamato due rigori per cadute in area di Casadei (2’) ed Ercolani (11’). Poco dopo però è stato il Tuttocuoio a sfiorare il raddoppio con una conclusione di Veron (18’), mentre nel finale Rizzi di testa ha graziato Carcani (43’) consentendo così al Tuttocuoio di conservare i tre punti e di preparare con serenità e tranquillità la sfida di domenica prossima quando al Leporaia arriverà la capolista Tau Calcio. Risultati 14a giornata girone D: Vis Modena-Prato 0-0, Corticella-Tuttocuoio 0-1, Fiorenzuola-Ravenna 1-2, Forlì-Piacenza 6-1, San Marino-Sammaurese 0-0, Progresso-Lentigione 0-1, Tau Calcio-Sasso Marconi 2-1, Riccione-Imolese 2-0, Zenith Prato-Pistoiese 1-3. Classifica: Tau Calcio 32 punti, Forlì 30, Ravenna e Lentigione 29, Imolese e Pistoiese 25, Tuttocuoio 20, Sasso Marconi 19, Vis Modena 18, Riccione 17, Corticella 16, Prato 15, Piacenza e Progresso 14, Fiorenzuola e San Marino 12, Zenith Prato 11, Sammaurese 8. s.l.