Pontevecchio in Eccellenza: trionfo e promozione con due turni di anticipo

PERUGIA - Un sogno diventato realtà. Dopo due anni di Purgatorio la Pontevecchio torna in Eccellenza. Lo fa battendo 3-0 il Ponte Felcino, con due turni di anticipo, coronando una cavalcata incredibile. "Questa squadra – grida Stefano Gramaccia - è risorta dalle ceneri di dicembre. Dopo la sconfitta contro la Nuova Alba saremmo potuti crollare, invece siamo ripartiti alla grande dimostrando di avere carattere". Eh sì perché da quell’8 dicembre la Pontevecchio ha subito solo una sconfitta. Impressionante il cammino delle 11 giornate con 11 vittorie e solo un gol subito, su rigore, contro il Castel del Piano. "Abbiamo capito – le parole del dg Emiliano Spazzoni – che avremmo vinto proprio dopo la sconfitta con la Nuova Alba. In campo abbiamo preso una lezione. Fuori dal campo loro hanno messo la musica. Adesso noi balliamo". Una vittoria sulla quale c’è impressa la firma di Stefano Gramaccia. Per il centrocampista classe ‘87 seconda promozione in Eccellenza dopo quella di un anno fa a Fabriano, con 17 gol a referto. Roba da stropicciarsi gli occhi per l’otto e mezzo o super Pippo Gramaccia, come l’ha definito qualcuno. "Una società meravigliosa e dei compagni straordinari. Abbiamo voluto in tutti i modi questa vittoria e ora godiamocela". Se la gode anche il tecnico Lorenzo Caldarelli che, nel bel mezzo dei festeggiamenti, si lascia andare con la sua bimba in braccio. "É la vittoria di una famiglia perché la Pontevecchio è una vera famiglia. Se la meritano il presidente Nicola Albisi e il dg Emiliano Spazzoni. Poi il mio staff e questi ragazzi straordinari che non hanno mollato un centimetro". Applausi per Nicola Albisi che ha stabilito un nuovo record: a 37 anni è il presidente più giovane a vincere la Promozione. "É già ora che smetto – sorride -. Dedico la vittoria a mia moglie e ai miei figli per tutto il tempo che tolgo alla mia famiglia. Poi un grande tecnico come Lorenzo Caldarelli, il suo staff, i nostri straordinari ragazzi e il dg Spazzoni. Festa promozione? I ragazzi vorrebbero farsi due giorni in riviera a fine maggio". Musica maestro, si balla.. in Eccellenza.