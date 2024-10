Prato travolto a Piacenza: 4-0 e terzo ko consecutivo

Piacenza, 13 ottobre 2024 - Terzo ko consecutivo per il Prato, che subisce una pesantissima lezione allo stadio Leonardo Garilli, in occasione della sesta giornata del girone D di serie D. A impartirgliela è il Piacenza del neo tecnico Carmine Parlato, che si impone con un netto 4-0. Biancorossi in vantaggio al 18' con Mauri, uno dei migliori in campo. Nella ripresa poi va in scena il Recino show, con il centravanti numero 9 a firmare una tripletta. Lanieri mai in grado di impensierire il portiere avversario Franzini. Dopo questa batosta e in vista del derby con la Pistoiese di domenica 20 ottobre, torna più che mai in discussione la panchina di mister Maurizio Ridolfi.

Ridolfi si aspettava una partenza sprint del Piacenza, caricato dal cambio di allenatore. Ma in avvio il Prato tiene bene il campo, senza concedere granché agli avversari. Fatta eccezione per il servizio di Mauri (dopo palla scippata a Conson) per Recino al 5', con l'attaccante locale a concludere troppo debolmente per impensierire Fantoni. Dall'altra parte un paio di filtranti interessanti vengono salvati all'ultimo dalla difesa biancorossa. Al 18' però i ragazzi di Parlato passano in vantaggio: Iob lancia Mauri che brucia in velocità Giusti, rientra verso il centro e scaglia un destro che, dopo essere stato deviato da Conson, inganna Fantoni e finisce in porta. Davvero sfortunati in questa occasione i lanieri, chiamati immediatamente alla reazione.

Ma la replica dei lanieri tarda ad arrivare e anzi, è il Piacenza a farsi vivo: al 34', dopo un tiro deviato di Recino da dentro l'area, Iob gonfia di nuovo la rete, ma il gol viene annullato per posizione di fuorigioco del numero 24. Scampato il pericolo, i biancazzurri si fanno finalmente vedere con la zuccata di Girgi, su cross di Diana, che termina di un soffio sul fondo. Stesso esito al 42' per la splendida conclusione al volo di Marigosu sul sviluppi di un corner. Remedi e compagni crescono con il passare dei minuti, ma per poco un'incomprensione fra Conson e Fantoni non costa il raddoppio piacentino: sul destro di Mauri si salva la retroguardia di Ridolfi. Il risultato non cambia e così si va all'intervallo sull'1-0.

Doccia gelata al rientro in campo per il Prato: dopo pochi secondi dalla ripresa del gioco, Remedi intercetta con una mano il traversone di Santarpia, costringendo il direttore di gara Sciolti a fischiare rigore. Sul dischetto si presenta Recino, che spiazza Fantoni. Lo stesso Recino, un minuto più tardi, tenta una spettacolare rovesciata, che termina out. I lanieri rischiano nuovamente al 58', con Diana che respinge alla disperata su Recino, ben imbeccato da Solerio. Ridolfi non attende più e opera i primi cambi, inserendo Moreo, Magazzù e Moussaid. Tre punte quindi in campo contemporaneamente per i biancazzurri, alla ricerca di una scossa. Ma sono i padroni di casa a colpire ancora: Mauri scappa sulla sinistra e trova in mezzo Recino, che fa 3-0 al 63'. Il Prato è alle corde e al 65' Bachini per poco non centra il bersaglio grosso. Il poker dei locali è solo questione di minuti: al 68' lo scatenato Recino semina la difesa avversaria e poi punisce Fantoni. Da qui in avanti il match si trasforma in lungo calvario per gli ospiti sino al fischio finale.

PIACENZA-PRATO 4-0, IL TABELLINO

Piacenza (4-3-3): Franzini; Solerio (dal 70' Del Dotto), Silva, Somma, Argint (dal 79' Napoletano); Santarpia, Bachini, Iob (dall'88 Ruiz); Sartore (dall'81' Doria), Recino (dal 74' Manicone), Mauri. A disposizione: Di Giorgio, Russo, Delmiglio, Mantegazza. All. Parlato.

Prato (3-4-1-2): Fantoni; Giusti, Conson, Diana; Limberti (dal 60' Moussaid), Marino (dal 73' Rossi), Remedi, Girgi; Marigosu (dal 60' Magazzù); Romairone (dall'84' Perugi), Barbuti. (dal 60' Moreo). A disposizione: Ricco, Videtta, D'Amato, Cellai. All. Ridolfi.

Arbitro: Gabriele Sciolti della sezione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Abibakr Darwish e Federico Mucciante di Milano.

Marcatori: Mauri al 18', Recino al 48' (rig.), al 63' e al 68'.

Note: 1959 spettatori. Ammoniti Marino, Santarpia, Moreo e Somma. Recupero 4' st.

Francesco Bocchini