Prima categoria, i risultati. La Filottranese espugna il campo di Castelleone e sale in vetta solitaria alla classifica del girone B La Filottranese vince in trasferta contro la Castelleonese e sale da sola in vetta al girone B di Prima Categoria. Nel girone C, la Vigor Montecosaro è al comando con 10 punti. Prossimo turno con sfide decisive per le prime posizioni.