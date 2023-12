Primi nel ranking Uefa. Vento in coppa, il vero segreto sono i mister

Rinascimento. Parola troppo gravida di cultura per applicarla al popolarissimo mondo del calcio. Eppure descrive alla perfezione il fervore creativo e lo slancio ideale che percorre le nostre squadre di club. Un Rinascimento certificato dalle tre finali europee della scorsa stagione (Inter, Roma e Fiorentina), purtroppo tutte perdute, e dal magnifico cammino delle qualificazioni ‘23-‘24 che ha regalato all’Italia un eccellente biglietto da visita: la miglior prestazione europea con tre qualificate su quattto in Champions, il Milan ripescato in Europa League, Roma, Atalanta e Fiorentina alla seconda fase nelle rispettive Coppe.

Nel ranking continentale siamo saliti al primo posto davanti a Germania, Inghilterra e Spagna. E se dovessimo mantenere il primo o il secondo posto a fine stagione, l’Italia avrà una quinta rappresentante nella prossima Champions.

Per capire se il miracolo italiano sarà un vero Rinascimento, bisogna aspettare la fase a eliminazione diretta. Ma già ora possiamo festeggiare un modello tutto tricolore che si impone in Europa. Se escludiamo Mourinho, lo Special One della Roma, il labbro più veloce dai tempi di Muhammad Ali, tutti i tecnici che corrono in Europa sono cresciuti e si sono affermati nel nostro campionato.

