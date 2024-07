Pro Sesto, il tempo stringe. Annuncio imminente per il cambio di proprietà. Angellotti è la certezza

Il fondo d’investimento straniero che ha appena acquistato la Pro Sesto (gli annunci arriveranno nei prossimi giorni) è già al lavoro per costruire la nuova realtà. Ci sono state le prime riunioni con i dirigenti e gli allenatori delle varie categorie, dalle prime squadre (maschile e femminile) fino alle giovanili ed è proprio il tecnico l’unica certezza, oggi, in vista del prossimo campionato di Serie D. Lo aveva già confermato il patron Ferrero e ha ricevuto il benestare del nuovo fondo, Daniele Angellotti, una delle poche sorprese in positivo nel finale della passata stagione. In compenso alcuni giocatori che erano stati “bloccati“ in attesa del definitivo cambio di proprietà hanno però deciso di non aspettare ulteriormente. Caverzasi e Mapelli si sono entrambi accasati alla Varesina e per quel che riguarda il futuro direttore sportivo sono ancora in corso i colloqui. Nei quadri dirigenziali dovrebbero restare sia Mauro Ferrero, che al di là delle quote è presente nel vecchio organigramma come amministratore delegato, sia il direttore generale Matteo Fraschini. Chi ha avuto modo di parlare con i rappresentanti del fondo ha avuto rassicurazioni sulla volontà dei nuovi proprietari di costruire una squadra pronta per guadagnarsi il ritorno tra i professionisti, ma più i tempi si dilatano e meno ci saranno chance di strappare giocatori rimasti a disposizione sul mercato.