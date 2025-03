Promozione, le prime della classe arrancano. La Jesina non ne approfitta e resta a un punto dalla testa

Poteva festeggiare il 98° compleanno con una vittoria e con il primo solitario in classifica. Invece la Jesina sabato non va oltre il pareggio, peraltro colto in rimonta, sul campo dell’Appignanese, ultima in classifica, e ora i leoncelli si trovano come una settimana fa. Secondi, a un punto dalla capolista Fermignanese, che domenica copia il risultato della Jesina, il pareggio (ma senza reti), anche se in un campo un po’ più ostico come quello di Pergola.

A salvare la Jesina sabato è stato Lapi nel secondo tempo, con un pallonetto, in una partita dove i biancorossi hanno avuto varie chance in precedenza di pareggiare rischiando però di subire anche il secondo gol. Seconda sconfitta di fila invece per il Marina che subisce un ko per 2-0 sul campo del Gabicce Gradara. Il Marina cercherà di riscattarsi in Coppa Italia visto che oggi giocherà in casa, al Mauro Simoncelli (ore 15), il ritorno della semifinale contro il S.Orso (all’andata terminò 0-0).

Non è stata una giornata felice, l’ultima, per le formazioni anconetane in lizza per un posto playoff visto che cade anche la Vigor Castelfidardo, in casa, nel derby contro la Biagio Nazzaro Chiaravalle. Con la sconfitta la Vigor scende al sesto posto in classifica. Sorride invece la Biagio che allunga sulla zona playout (ora a +3) riprendendo in classifica un Moie Vallesina che non va oltre il punto a Lunano. Un pareggio senza reti, come quello conquistato dal Sassoferrato Genga sul campo del Villa San Martino.

Non c’è luce in fondo al tunnel per il Barbara Monserra che cade ancora, stavolta in casa, contro il Vismara. Nel prossimo turno la Jesina tornerà a giocare al Carotti dove scenderà il Gabicce Gradara. Impegno casalingo anche la Fermignanese che riceverà la visita del Tavullia Valfoglia.