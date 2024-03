PUNTO SUL campionato. Domani la sfida sul campo del Genoa

Domani la ventiduesima giornata della serie B femminile proporrà al Brescia una trasferta ricca di stimoli particolari, alle 14.30 sul terreno del Genoa. Una squadra che sta lottando per il quinto posto ed è guidata da Antonio Filippini, ex Rondinella dall’illustre carriera. Numeri alla mano la compagine bresciana continua a navigare al centro della classifica, al sicuro dai pericoli della zona calda (che dista quindici punti), ma anche fuori dai giochi che contano, visto che le prime quattro della graduatoria (Lazio e Ternana in primis, ma anche Cesena e Parma) stanno facendo corsa a parte. In questo momento ci sono tre contendenti, Chievo, Verona e Genoa, impegnate a lottare per il quinto posto ed è proprio questo obiettivo che il Brescia può far rifiorire domani inseguendo una vittoria che sarebbe di notevole significato sul terreno delle rossoblù. La squadra di mister Nicolini è reduce dalle sconfitte con Chievo e Lazio e si trova staccata quattro lunghezze dalle genoane che, a loro volta, inseguono il Chievo a -2 e l’Hellas Verona a -1.

Luca Marinoni