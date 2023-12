Recanatese, Pagliari alza la guardia: "Il Gubbio sa sfruttare gli spazi"

Sguardo d’insieme con Giovanni Pagliari non soltanto con riferimento alla gara di dopodomani a Gubbio ma anche sulle recentissime vicende di mercato.

Pagliari, con l’organico che ha a disposizione ed i soli 21 punti in classifica i lupi rossoblù possono essere considerati come una delle grandi delusioni sinora del campionato?

"Che non stiano facendo bene è un dato di fatto incontrovertibile, ma questo non toglie nulla alla forza della squadra, brava a giocare corta e molto abile nelle ripartenze avendo giocatori di spessore come Udoh e Spina, giusto per citarne due. Soprattutto sono temibili a sfruttare gli spazi che possono avere a disposizione".

Quindi si deduce che state preparando una gara accorta?

"Stiamo preparando una partita secondo quelli che sono i nostri canoni consueti, consci delle difficoltà ma anche delle nostre possibilità, senza snaturarci, come sempre".

Oggettivamente, con Manè e Veltri indisponibili e dopo le rescissioni con Marinacci e Senigagliesi state vivendo una situazione di problematicità, almeno dal punto di vista numerico.

"Sapete benissimo che non sono abituato a piangere: i giocatori che ho a disposizione sono i migliori possibili. Questo non lo dico per eludere la domanda ma perché lo penso veramente. Chiaramente conosciamo alla perfezione, assieme al Direttore, di cosa abbiamo bisogno e si sta lavorando in tal senso. I due infortunati si stanno riprendendo, sono in contatto quotidiano con loro e conto di averli per l’inizio del girone di ritorno".

Insomma massima concentrazione per i due match prenatalizi.

"Assolutamente: se riusciamo a portare a casa 4-6 punti sarebbe un girone di andata favoloso, con un bottino minore sarebbe comunque una buona prima parte di stagione. Sappiamo che ci attenderà una seconda fase durissima ma la lotta non ci spaventa, anzi…".

Morale del discorso è sempre opportuno dare un’occhiata a cosa succede alle spalle.

"Esatto: considerate che al momento occupano la penultima posizione la Spal che gli addetti ai lavori ritenevano la favorita per il primo posto e la Juve NG che ha un budget a disposizione rilevantissimo. Nei confronti della quint’ultima abbiamo un piccolo margine ma guai ad abbassare la guardia: ci farebbe andare incontro a dei dispiaceri".

Cosa occorrerà evitare domenica al Barbetti?

"Di fare regali come quelli che abbiamo concesso al Cesena. Prendere il secondo gol in quel modo mi ha avvelenato il sangue per giorni. E dire che nel finale con Melchiorri stavamo per rimediarla ed in un quadro del genere anche un punto può essere pesantissimo, proprio per dare continuità ai risultati. Prepariamo con cura le partite in settimana e non possiamo concederci certe amnesie. Meglio guardare avanti".

Andrea Verdolini