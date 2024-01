Baby granata. Pareggio a reti bianche per l’Under 17. La Juventus non passa a Campagnola

Reggiana

Storie di ex: Kargbo al 4 sigillo (e 8 assist) con il Cesena. Pellegrini segna su rigore per il Vicenza, fa notizia l’insufficienza per Laezza. Decima rete per Ponsat.. Udoh: 7ª perla, Falconieri (37 anni) a raffica: 24 gol in 18 gare