Dalle Maldive l’augurio del presidente Salerno ai tifosi granata. Sersanti top della giornata di Serie B. "Un 2025 come il gol di Maggio»

"Auguro a tutti un 2025 strepitoso come il goal di Matteo Maggio", e poi tre cuori pieni d’affetto. Dalle calde Maldive arriva questo augurio social da parte del presidente Carmelo Salerno: la foto è emblematica, mentre sostiene una bandiera della Reggiana insieme al figlio Giuseppe nell’acqua cristallina dell’Oceano Indiano. Talmente bello l’eurogol di Maggio da aver già fatto il giro del mondo, ed essere arrivato fino alle isole da sogno. Battute a parte, sicuramente il gioiello del granata si giocherà il "premio" di miglior gol della 20ª giornata di B, assegnato ogni volta dal profilo social della Lega tramite votazioni.

Intanto il "player of the week" (il miglior giocatore) del turno passato è un altro granata, Sersanti, che col Bari (12 gennaio) non potrà contare al suo fianco su Ignacchiti, che era diffidato e dopo il giallo di Mantova è stato ufficialmente fermato per un turno (salterà appunto il Bari).

Mercato. Rumors parlano di un interessamento granata per il difensore del 2005 Francesco Coppola, in forza alla Vis Pesaro (Serie C) ma di proprietà del Pisa. Italo-cubano, pare ci sia anche un interessamento della Juventus Nextgen. In questa stagione 16 presenze con 3 gol nelle Marche: per lui anche due espulsioni (entrambe le volte per doppio giallo). Vedremo.