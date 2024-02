I colpi oggi al fotofinish. Difesa: Bettella o Bonfanti

Sarà ancora una volta una sessione di mercato con diversi colpi al ‘fotofinish’.

Oggi anche il presidente Carmelo Salerno salirà a Milano per chiudere le ultime operazioni e dare a Nesta una Reggiana ancora più competitiva. Il mercato chiude alle 20.

Per la difesa i nomi caldi sono due: Davide Bettella del Monza e Giovanni Bonfanti (nella foto) del Pontedera, ma di proprietà dell’Atalanta. Il ‘Condor’ Galliani ha dato il benestare per l’approdo del suo giocatore in granata, ora resta da capire se Goretti e gli agenti dello stopper dei brianzoli troveranno la ‘quadra’ economica, ma soprattutto tecnica. Bettella in questa prima parte della stagione con Palladino non ha avuto (quasi) mai spazio. L’unica eccezione è arrivata proprio lo scorso week end, quando l’ex promessa di Inter e Atalanta ha esordito in Serie A subentrando a Pessina al minuto 87. Il classe 2000 è un centrale con fisico (185 cm, piede destro) e senso dell’anticipo che ha già 79 presenze in Serie B, maturate con le maglie di Pescara, Monza e Palermo.

In risalita anche le quotazioni del classe 2003 Bonfanti che rispetto a Bettella ha meno esperienza e ‘solo’ 14 presenze tra i professionisti tra Pontedera (12) e Atalanta (2), ma è mancino e può giocare sia da braccetto che all’occorrenza anche da terzino con una struttura importante (187cm). Per questo motivo non è nemmeno da escludere che la Reggiana possa provare a prenderli entrambi.

Vedremo, ma di sicuro non mancheranno le sorprese. Come potrebbe accadere anche per il reparto avanzato. Quella di Luca Moro resta una pista calda, ma lo Spezia sta facendo resistenza nonostante sia vicino all’ingaggio di Pittarello del Cittadella. Il ‘rischio’ è che Goretti si stanchi di aspettare ancora ed estragga un asso dalla manica, magari battendo una pista estera oppure facendo un’operazione last minute con qualche scontento ‘illustre’.

In tutta questa telenovela restano alla finestra il Catanzaro e soprattutto la Sampdoria che nel frattempo ha spedito La Gumina in prestito al Mirandes, nella Serie B spagnola. È una mossa, quella dei blucerchiati, che anticipa l’arrivo di un altro attaccante centrale. Tra i papabili c’è appunto anche Luca Moro e il sondaggio è partito.

In uscita la Reggiana deve sempre sistemare Pettinari (Cremonese in pole) che Da Riva.

Meno grave del previsto l’infortunio di Cedric Gondo che ieri ha svolto una seduta differenziata, ma sul campo. Si temevano circa 2-3 settimane di stop, mentre la cosa potrebbe risolversi con un grande spavento e una decina di giorni di terapie con un rientro graduale.