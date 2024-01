I granata si rinforzano a sinistra: c’è Angori. Arriva dal Pontedera e ha esordito in Under 20

La Reggiana si rinforza a sinistra. Nelle prossime ore verrà infatti ufficializzato l’ingaggio di Samuele Angori, cursore mancino classe 2003 di proprietà dell’Empoli, ma che sta facendo faville al Pontedera.

Nell’attuale campionato di Serie C, il ragazzo nativo di Cortona (Arezzo) ha infatti già collezionato 5 assist e una rete in 19 presenze. Per Goretti non è comunque una sorpresa, visto che il ragazzo è cresciuto e sbocciato nelle giovanili del Perugia quando lavorava lì. Alto 186 cm per 75, fisico longilineo, buona tecnica in velocità e senso della posizione, si tratta di un giocatore intelligente e capace anche, qualora ce ne fosse bisogno, di adattarsi come braccetto di sinistra in una difesa a tre. Il suo arrivo in prestito fa quindi sfumare il ritorno di Guiebre dal Modena anche perché, oltre a Pieragnolo, sulla stessa corsia Nesta dovrà probabilmente gestire anche Pajac che sta lottando per garantirsi una seconda chance e sarà in campo a Pisa.

Angori recentemente ha fatto talmente bene da guadagnarsi anche la prima convocazione nell’Italia Under 20 dove ha esordito a ottobre con il ct Bollini e dove ha come compagno di squadra anche Simone Pafundi, promesso sposo della Reggiana. A tal proposito va registrato che il talentino classe 2006 dell’Udinese ha cambiato agenzia ed è adesso rappresentato da Ali Barat, già procuratore di Moises Caicedo (passato in estate al Chelsea per 127 milioni, record per la Premier) e che in Italia si appoggia a Francesco Facchinetti (sì proprio DJ Francesco, il figlio di Roby, cantante dei Pooh) ora agente Fifa.

Ma la Reggiana resta in pole position e ha dialogato con i nuovi rappresentati fin dalla prima ora della trattativa.

Sullo sfondo restano il Venezia e adesso anche il Como, ma in entrambi i casi il calciatore avrebbe molti meno minuti a disposizione. Comunque sia, Goretti continua a tenere d’occhio anche Emiliano Pattarello, trequartista-seconda punta classe ’99 di proprietà dell’Arezzo (Serie C) a segno anche nell’ultima giornata contro il Rimini. I toscani chiedono una cifra attorno ai 200mila euro per lasciarlo partire già a gennaio, ma la Reggiana ne vuole mettere sul piatto molti meno, facendo giustamente leva anche sulla vetrina che può offrire al calciatore. Le operazioni (Pafundi-Pattarello) potrebbero comunque procedere in maniera ‘slegata’ l’una dall’altra visto che il primo sarebbe un prestito, mentre il secondo un investimento. Tra l’altro molto simile, seppur con categorie di provenienza diverse, a quello fatto prima per Varela e poi per Girma. Appare comunque chiaro, seguendo anche queste prime mosse, come la Reggiana stia guardando al presente, ma anche al futuro. Con un occhio di riguardo ai giovani più promettenti. Una ‘vocazione’ che potrebbe diventare un marchio di fabbrica.