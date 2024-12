Le news. Oltre a Capradossi mister Dal Canto non avrà Amatucci

Sono 286 sui 1144 disponibili i biglietti venduti ai tifosi della Reggiana per la trasferta di sabato allo stadio Tombolato di Cittadella (ore 17,15) con la squadra di mister Dal Canto (foto) che, oltre al difensore Capradossi (infortunato), non potrà avrà al suo fianco nemmeno il vice Donazzan e soprattutto il centrocampista Amatucci, entrambi squalificati per un turno dal giudice sportivo. I tagliandi per gli ultras granata potranno essere acquistati attraverso ‘Ticketone’ solo fino alle 19 di domani ( 14 euro +i diritti di prevendita). È invece iniziata ieri, ma in questo caso attraverso ‘Vivaticket’ la prevendita per la gara di Santo Stefano, che dalle 15 vedrà la Reggiana ospitare la Juve Stabia al ‘Città del Tricolore’.

Francesco Pioppi