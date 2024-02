I protagonisti. Kabashi sincero:: "Ci sta che arrivi qualche fischio»

"Ci siamo persi in un bicchier d’acqua – parole del capitano granata Paolo Rozzio - E’ stata una partita strana. Al di là dell’errore del singolo, commesso a pochi secondi dalla fine, c’erano già stati altri segnali prima. Un calcio d’angolo tirato in fretta e male, abbiamo subito la ripartenza e giocato con troppa sufficienza nel finale e poi, non dimentichiamo, i primi venti minuti in cui abbiamo completamente sbagliato l’approccio. Spiace non aver sfruttato la superiorità numerica dopo le due espulsioni del Feralpi, ma il risultato alla fine ci sta. Abbiamo portato a casa solo un punto, che diventano due guardando allo scontro diretto". E chiude dicendo: "Il fallo era sicuramente evitabile, ma non puntiamo il dito su Pajac, non lo facciamo mai, può capitare a tutti di sbagliare. Nel finale avremmo dovuto solo far girare palla e non fare i protagonisti. Dobbiamo crescere tutti su questo aspetto. Spero che la squadra nei prossimi due giorni ci rifletta su e poi guardi alla prossima partita in trasferta contro la Cremonese".

Senza parole anche l’autore del vantaggio granata Elvis Kabashi, che dice: "E’ un risultato che fa male, abbiamo il morale basso. E se perdi questo tipo di partite ci sta che, da parte del pubblico, arrivi qualche fischio. Fa male raccontare quello che è successo, ci è mancato qualcosa a livello mentale. Abbiamo avuto poca concentrazione e non ce lo possiamo permettere, non possiamo essere presuntuosi, ci dobbiamo salvare. Ci siamo accontentati, ma non possiamo rischiare così, un episodio può sempre succedere e con due uomini in campo in più, devi ragionare di più".