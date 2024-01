Il caso: il gol cancellato all’ivoriano. Gondo la tocca involontariamento col braccio. Giusto annullare, ma è un regolamento folle

Il gol annullato al terzo minuto di recupero del primo tempo a Gondo (sarebbe stato il 3-1) è surreale. "Non è possibile, non è più calcio così", dirà Nesta post partita. Difficile dargli torto. Però più che col Var c’è da arrabbiarsi col regolamento. La palla colpisce il braccio di Gondo che è aderente al corpo e non va assolutamente verso la palla. Tutto fortuito.

Il regolamento del calcio, nel fallo di mano, dice. "C’è fallo di mano se un calciatore segna immediatamente dopo che il pallone ha toccato le sue mani/braccia, anche se in modo accidentale".

Difficile da accettare, ma il Var ha applicato una regola (in vigore da due anni) fortemente discutibile.