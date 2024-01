Il mercato. Lanini piace anche a Spal e Perugia. Spunta il nome di Alvarez

Mezza Serie C è ai piedi di Eric Lanini. L’attaccante di proprietà del Parma lascerà la Reggiana, ma quando sembrava molto vicino all’Entella (o in alternativa all’Avellino) ecco che si sono fatte avanti altre pretendenti che hanno messo l’affare in stand-by. Alla corsa per il ‘velocista’ piemontese si sono infatti aggiunti Perugia e Spal. Una situazione che non sorprende più di tanto visto che il classe ’94 nelle ultime due stagioni è sempre andato in doppia cifra (15 e 10 con mister Diana) e per la categoria è sicuramente un giocatore in grado di fare la differenza. Nelle ultime ore viene accostato alla Reggiana anche il nome di Augustin Alvarez, attaccante uruguaiano classe 2001 di proprietà del Sassuolo che ha bisogno di giocare dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio (rottura crociato a maggio 2023). Il ragazzo, arrivato ai neroverdi con grandi aspettative, ha maturato 21 presenze e un gol in A, ma adesso preferirebbe tornare in patria (al Penarol che l’ha lanciato) oppure negli Stati Uniti, in Mls, dove il New York City gli darebbe un ruolo di primo piano. Il connubio col granata sembra quindi difficile anche perché Nesta ha bisogno di gente pronta e non ‘da aspettare’.

f.p.