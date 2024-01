Irrompe Mirko Maric. Ma c’è molta concorrenza

Quella di oggi potrebbe essere l’ultima presenza di Filippo Nardi con la maglia della Reggiana. Il centrocampista è infatti destinato al Benevento, dove ritroverà l’ex attaccante granata – Eric Lanini – passato alle ‘Streghe’ la settimana scorsa.

La trattativa è in dirittura d’arrivo, la mezzala di proprietà della Cremonese finirà la stagione agli ordini di mister Auteri.

A scaldare però i cuori degli appassionati è il rebus relativo all’attaccante che Goretti sta cercando di mettere a disposizione di Nesta. L’ultimo profilo sondato risponde al nome di Mirko Maric, possente centravanti del Monza che Galliani – inizialmente alle prese con qualche difficoltà nel reparto avanzato – aveva ‘bloccato’ in Brianza.

Adesso però la squadra di Palladino ha strappato Djuric al Verona e ottenuto il prestito di Popovic dal Napoli e così Maric è sul mercato. Sull’attaccante croato classe ’95 (188 cm per 81kg) è forte anche l’interesse dello Spezia che sta disperatamente cercando qualche nome per ricalibrare la rosa e calmare la piazza, ormai sul piede di guerra visti i pessimi risultati.

La Reggiana resta alla finestra e guarda con attenzione a quelle che potrebbero essere le conseguenze di una sorta di ‘effetto domino’. Se infatti Maric decidesse di andare allo Spezia, a quel punto i liguri potrebbero liberare Luca Moro. L’attaccante di proprietà del Sassuolo è un vecchio pallino di Goretti che lo aveva già cercato in estate e non è un mistero che i rapporti con il club neroverde siano buoni. Se però Moro dovesse decidere di andare alla Sampdoria (un’altra pretendente…) i doriani a quel punto metterebbero sul mercato Manuel De Luca: un altro centravanti seguito dal ds granata in estate e ‘sondato’ anche in questo mercato.

Insomma, Maric, Moro e De Luca sembrano in qualche modo legati da un destino comune.

Radar accesi anche per quel che riguarda il difensore centrale, un altro ruolo su cui la Reggiana vuole intervenire. A maggior ragione dopo l’ennesimo stop di Filippo Romagna.

Tra i nomi che potrebbero interessare c’è quello di Elio Capradossi, ‘stopper’ classe ’96 attualmente svincolato dopo un biennio al Cagliari.

Su di lui hanno chiesto informazioni anche il Lecco e il Pisa che potrebbe cedere Maxime Leverbe, altro profilo molto interessante e di esperienza nonostante la giovane età (è un classe ’97).

Francesco Pioppi