La curiosità: Rozzio e compagni toccano ferro. Le aquile abili di testa: in gol ben sei volte. I granata? Mai preso uno

Una curiosità che farà subito toccare ferro ai tifosi della Reggiana: lo Spezia ha segnato più della metà dei gol col colpo di testa, e la Reggiana non ha ancora concesso gol ’aerei’. Sulle undici reti realizzate dai liguri, infatti, ben sei sono arrivate di testa. Il miglior marcatore delle aquile è Francesco Esposito (foto), giovane bomber alto un metro e novanta, pericolo numero uno e abile nel gioco aereo. Il fratello Salvatore, invece, è già a quota 4 assist: dal suo piede, con calci d’angolo e punizioni, arrivano le pennellate migliori. E la Reggiana? Una particolarità difensiva, dicevamo: insieme a Salernitana e Sassuolo, i ragazzi di Viali sono gli unici a non aver ancora concesso gol di testa. La squadra migliore in questo avvio nel gioco aereo offensivo incontrerà chi non ha ancora preso gol d’alta quota: Rozzio e compagni hanno anche questa missione da affrontare. E la Reggiana in attacco? Un gol di testa, per ora: Sersanti nella sconfitta per 2-1 col Pisa.

g.m.