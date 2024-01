Lanini-Benevento: è fatta. Angori rischia di saltare

La non convocazione di Pisa la dice lunga sul futuro di Eric Lanini, che non è mai stato così lontano da Reggio: è infatti a un passo dal Benevento, che conta di chiudere per l’attaccante 29enne proprio in queste ore. Superato quindi l’Avellino nel derby campano. Lanini (nella foto), che era nella sua Torino mentre i suoi attuali compagni pareggiavano 2-2 a Pisa, sta per lasciare Reggio Emilia e lo farà dopo 86 presenze, 28 reti e 10 assist. Quella della Reggiana è per lui (arrivato il 31 agosto del 2021) la maglia indossata più volte in carriera e quella per cui ha segnato più gol e servito più assist. Nella stagione 2021-22 siglò 15 reti in campionato. L’anno scorso una stagione fatta di alti e bassi, ma conclusa comunque con la doppia cifra e soprattutto con la conquista della Serie B. Quest’anno in cadetteria solo 329 minuti giocati e un gol (col Palermo). Nesta lo ha utilizzato poco, e così in questa finestra di mercato Lanini (che è di proprietà del Parma) è diventato un pezzo pregiato per la C. Il Benevento (settimo nel girone C di Serie C con 36 punti) è pronto ad abbracciarlo.

Nel mentre tiene banco un giallo relativo a Samuele Angori, terzino sinistro del 2003 di proprietà dell’Empoli e in questa prima parte di stagione in prestito in C al Pontedera (20 presenze e 1 gol). Martedì è stato annunciato ufficialmente dalla Reggiana, con relative foto del primo allen: l’Empoli ne aveva risolto il prestito col Pontedera, per poi girarlo in prestito alla ‘Regia’ fino al 30 giugno 2025. Il tutto con tanto di numero di maglia assegnato, il 64. Un cavillo burocratico, però, ne sta impedendo la ratificazione del trasferimento da parte della Lega B. Sembra che serva una deroga della Lega per poter procedere col passaggio dal Pontedera all’Empoli, e poi dai toscani alla Reggiana. Situazione da monitorare.

Oggi, inoltre, potrebbe essere un giorno importante per Simone Pafundi, trequartista del 2006 dell’Udinese: sono ore decisive per l’approdo del giovane talento a Reggio. Nel mentre si rincorrono le voci su Kabashi: su di lui ci sarebbero Spezia (subito), e soprattutto Empoli e Sassuolo in A (per l’estate). Una pedina molto importante del centrocampo che, in ogni caso, difficilmente partirà.

Ieri si è concluso il 20° turno di B. Pirotecnico 5-3 tra Venezia e Sampdoria (triplo Pohjanpalo, Busio e Ellertsson, per i doriani Benedetti, De Luca e Depaoli). Solo 1-1 per il Parma con l’Ascoli (un’autorete di Viviano ha risposto al vantaggio bianconero di Botteghin); infine vittoria di misura (1-0) per la Cremonese col Cosenza grazie al gol di Antov. La Reggiana ha, quindi, guadagnato una posizione (ora è undicesima da sola, la prima della parte destra della classifica): +4 sui playout e -4 dai playoff. Sabato, alle 14, a Reggio arriverà il Como.

La classifica. Parma 42, Venezia 38, Como 38, Cittadella 36, Cremonese 35, Catanzaro 33, Palermo 32, Brescia 28, Modena 28, Bari 26, Reggiana 24, Sudtirol 23, Pisa 23, Sampdoria (-2) 23, Cosenza 21, Lecco 20, Ascoli 18, Ternana 18, Spezia 17, FeralpiSalò 14.