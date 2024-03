Le news. Bardi torna dopo la sosta?. Cosenza: via Caserta, torna Viali

Sono ripresi ieri in via Agosti gli allenamenti della Reggiana in vista del derby di sabato, quando alle 16,15 arriverà lo Spezia che è reduce dall’importantissima vittoria interna con il Sudtirol, propiziata da una doppietta di Verde. Ieri sera i biglietti venduti nel settore ospiti erano 126 su un totale di 274 (Vivaticket). Per l’occasione dovrebbe tornare a far parte dei convocati Crnigoj, mentre andranno valutate con cautela le condizioni di Sampirisi e di Bardi. Sarebbe imprudente correre dei rischi proprio prima della sosta che permetterà ai granata di avere un paio di settimane per recuperare energie in vista della trasferta a Venezia (1 aprile, ore 15).

Rientrerà invece proprio contro la Reggiana l’esterno polacco Arkadiusz Reca che era ai box da quattro mesi.

Nel frattempo aria di rivoluzione a Cosenza con mister Caserta che è stato esonerato dopo il pari casalingo con il Cittadella. Al suo posto tornerà Viali che l’anno scorso aveva salvato i calabresi vincendo i playout contro il Brescia e che all’inizio di questa stagione era stato l’allenatore dell’Ascoli, poi sostituito da Castori. È uno degli effetti della nuova regola che permette ai tecnici licenziati entro la pausa natalizia di poter tornare in pista subito, anche nella stessa categoria.

Francesco Pioppi