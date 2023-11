Le news. Domattina la ripresa degli allenamenti

Riprenderanno domani mattina al centro sportivo di via Agosti gli allenamenti della Reggiana. I giocatori hanno usufruito di tre giorni di riposo dopo la trasferta di Cosenza, ma adesso saranno chiamati a un pronto riscatto già dalla prossima partita. Alla ripresa, prevista per sabato 25 novembre alle 14, al ‘Città del Tricolore’ arriverà l’Ascoli che ha appena esonerato Viali e si affiderà a Castori. Per lo scontro diretto con i marchigiani Nesta dovrebbe ritrovare sia Sampirisi sia Lanini che si erano fermati alla vigilia dell’ultima gara, rispettivamente con una lesione di basso grado all’adduttore destro e con un trauma da schiacciamento all’avampiede sinistro. Se non ci saranno intoppi dovrebbe tornare in gruppo anche Pajac che si era fermato prima della gara interna col Lecco. Il laterale sinistro sta infatti recuperando da un problema all’adduttore sinistro. Bisognerà invece aspettare qualche settimana in più per rivedere in campo Pettinari e Romagna. L’attaccante e il difensore sperano infatti di poter essere convocati per il derby col Modena del 2 dicembre.