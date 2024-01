LE NEWS. Goretti punito dal giudice sportivo

Continuano gli allenamenti in vista della sfida di sabato alle 14 con la Feralpisalò. Per l’occasione Nesta potrà contare sui rientri di Cigarini, Kabashi e Girma, ma dovrà fare a meno dei lungodegenti Romagna e Gondo. Le condizioni della punta verranno rivalutate oggi: la speranza è che l’infortunio sia meno grave del previsto, ma in ogni caso si parla di non meno di 2-3 settimane di stop. Nel frattempo il giudice sportivo ha squalificato per una giornata il ds Roberto Goretti, espulso a Bari sul finire del primo tempo per proteste nei confronti dell’arbitro Di Marco.