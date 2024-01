Le news: oggi doppia seduta per Rozzio e compagni. Medaglia d’argento per la Reggiana ’For Special’

Prosegue il lavoro quotidiano per la Reggiana, attesa sabato 13 gennaio alla ripresa del campionato con la sfida esterna di Pisa. Nella mattinata di ieri la squadra ha sostenuto i test atletici coordinati dal team O2Up, sotto la supervisione del dottor Danilo Manari, finalizzati a monitorare lo stato di forma degli atleti al giro di boa della stagione. Oggi Rozzio e compagni sono attesi da una doppia seduta di lavoro sul campo del centro sportivo di via Agosti.

’For Special’. Con il nuovo anno ripartono gli impegni anche per la formazione ’For Special’ di Reggiana, all’interno della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Figc. Un inizio di 2024 che ha visto i ragazzi di mister Palladino scendere in campo ieri mattina al centro sportivo “Il Noce” di Noceto per il 17° Torneo della Befana.

Tanto divertimento per i granata e una meritata medaglia d’argento, ottenuta grazie alla vittoria sul Real Sala Baganza (Parma) prima della sconfitta in finale con il Va Pensiero (Parma). Un progetto in costante crescita, quello “For Special”, che continua a coinvolgere – insieme ad Antonio Palladino e diversi operatori delle cooperative sociali reggiane Coress e L’Ovile – oltre 30 tesserati, sotto al coordinamento del segretario del settore giovanile Nicola Brunelli.