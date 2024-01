Le news. Si lavora per Bari. Prevendite aperte

Sono ripresi ieri pomeriggio gli allenamenti della Reggiana in vista della trasferta di Bari, in scaletta sabato, con fischio d’inizio alle 16,15. Una partita in cui Nesta sarà costretto a rivedere la formazione ‘tipo’ visto che il mister non avrà pedine importantissime come Girma, Cigarini e Portanova, tutti fermati un turno dal giudice sportivo dopo le ammonizioni rimediate contro il Como. Dall’infermeria dovrebbero però rientrare Fiamozzi, assente nell’ultima gara per un attacco gastrointestinale, e probabilmente anche Romagna alle prese con un affaticamento muscolare che andrà ‘gestito’ in settimana. Le prevendite per la gara del San Nicola sono già attive attraverso il circuito Ticketone e nelle rivendite autorizzate. Il prezzo del biglietto è di 15 euro e va ricordato che i tifosi della Reggiana potranno acquistarlo entro e non oltre le 19 di venerdì.