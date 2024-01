Le news. Tre granata out. Multato il Como

Continuano al centro sportivo di via Agosti gli allenamenti della Reggiana in vista della trasferta di sabato al ‘San Nicola’ di Bari, con il fischio d’inizio fissato per le 16,15. Mister Nesta ritroverà Alessandro Bianco, che ha scontato la giornata di stop contro il Como, ma non avrà gli squalificati Cigarini, Portanova e Girma (tutti fermi per un turno). Nuovamente arruolabile invece il terzino Fiamozzi che ha smaltito il problema gastro intestinale che lo aveva messo fuori casa nell’ultimo match. Le prevendite per la partita col Bari sono già attive attraverso il circuito ‘Ticketone’ e in tutte le rivendite autorizzate (prezzo 15 euro) e andranno avanti fino alle 19 di venerdì. Nel frattempo il giudice sportivo ha notificato al Como un’ammenda di duemila euro per i fumogeni lanciati dai propri sostenitori sul prato del ‘Città del Tricolore’ durante la sfida di sabato terminata 2 a 2.