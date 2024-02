Le pagelle. Rozzio: da qui non si passa. Fiamozzi grintoso. Gondo non punge, Pieragnolo impreciso

BARDI 6. Reattivo su Moncini al 9’, poi sbaglia il tempo in un paio di uscite, ma per fortuna senza conseguenze. Brivido finale quando respinge un cross degli avversari sul petto di Marcandalli.

SAMPIRISI 6,5. ’Sampidiesel’. Come spesso succede, cresce col passare dei minuti e inizia a giocare d’anticipo sugli avversari. Sicuro e preciso, ormai è una garanzia.

ROZZIO 7. È il più sollecitato e il più attivo della linea difensiva. Il capitano risponde sempre presente, con le buone o con le cattive. Al 55’ il portiere avversario Avella gli nega la gioia del primo gol stagionale con una prodezza.

MARCANDALLI 6. Meno impegnato rispetto ai compagni di reparto Rozzio e Sampirisi, la sua è una partita ordinata, ma senza acuti.

PORTANOVA 6. Qualche segnale di ripresa dal pianeta Manolo. Parte largo a destra, poi Nesta lo accentra e lo avvicina alla porta. Ricambia con un gran tiro di sinistro (bravo Avella) e con un paio di sponde interessanti. Se cresce lui, cresce anche la Reggiana: è giusto dargli fiducia.

KABASHI 6,5. Gioca una caterva di palloni e ne sbaglia pochi, guadagnandosi parecchi falli. Niente fuochi d’artificio, ma tantissima sostanza sotto un diluvio universale (dal 33’ st Cigarini SV).

BIANCO 6,5. Assieme a Kabashi fa da cerniera a centrocampo e bracca tutti come un pitbull affamato. Sbaglia un’imbucata al 92’, con la squadra sbilanciata e il Brescia riparte. Una leggerezza non da lui, ma è praticamente l’unica di un’altra partita tutta cuore e sostanza.

PIERAGNOLO 5,5. Nessun errore da matita rossa, ma tante piccole imprecisioni che non permettono sbocchi da quella parte. Perde il duello diretto con Dickmann che lo imbavaglia per bene con esperienza e mestiere.

ANTISTE 6. Inizia con la consueta intraprendenza, poi una capocciata tremenda con Andrenacci lo stordisce. Entrambi vengono sostituiti all’intervallo (dal 1’ st Fiamozzi 6,5: ingresso effervescente. Porta qualità e buone iniziative sulla destra, sul suo cross Girma sfiora il gol vittoria al 92’).

MELEGONI 5,5. Un gran tiro da fuori area, tanta buona volontà e altrettanta applicazione in fase di copertura, ma non riesce mai a trovare il guizzo vincente (dal 18’ st Girma 6,5. Entra lui e la partita diventa un film a colori. Gioca a tutto campo e dà brio alla manovra, la sua inzuccata al 92’ esce di un soffio. Speriamo che la pubalgia lo lasci in pace al più presto).

GONDO 5,5. Fare il centravanti di questa Reggiana richiede compiti non facili, di dialogo e sacrificio e ne sono tutti consapevoli. Lui però questa volta non riesce nè a far salire la squadra nè a trovare il varco giusto per infilare il Brescia. Una bella girata a lato e poco più (dal 33’ st Pettinari SV).

Francesco Pioppi