Le pagelle. Satalino, un esordio da incorniciare. Assist e tanta corsa: è super Nardi

SATALINO 7,5. All’esordio assoluto devia sulla traversa l’incornata di Puscas e poi fa tre miracoli nella stessa azione, dicendo di no ancora a Puscas e poi a Badelj e Galdames. Si ferma a un passo dalla gloria eterna.

FIAMOZZI 5,5. A destra nella difesa a tre: ci prova, ma i risultati non sono granchè. Arriva tardi sul tiro-capolavoro di Haps e viene sovrastato da Puscas (dal 48’ st Portanova 6: un gol annullato per un fuorigioco millimetrico).

MARCANDALLI 7,5. Gilardino ha preso nota: il ragazzo, di proprietà del Genoa, dall’anno prossimo giocherà per lui in A. La difesa a tre ne esalta le qualità in marcatura e in anticipo.

LIBUTTI 6. Inizia da braccetto di sinistra e svolge il compito in maniera eccellente. Passa a destra dopo l’uscita di Fiamozzi e in quella posizione viene beffato dalla deviazione di Malinovskyi per Gudmundsson.

ANTISTE 6,5. Gioca nell’inedito ruolo di esterno ‘a tutta fascia’ e s’improvvisa anche difensore, fornendo interventi generosi e intelligenti. (dal 33’ st Pieragnolo 6: ordinato, dà una mano).

CRNIGOJ 7. Dominante nelle due fasi. Ci mette corsa, forza e smista un paio di palloni sublimi. Toccato duro da Frendrup (ammonito) esce per risparmiare ossigeno (dal 23’ st Cigarini 6,5: entra e sparge chicche che i compagni non sempre capitalizzano).

DA RIVA 5,5. Dà il via all’azione del gol con un colpo di tacco per Nardi, ma pasticcia diverse giocate ed è troppo morbido quando Haps prepara l’azione del pari (dal 33’ st Bianco 6,5: quando entra lui, la manovra cambia velocità).

NARDI 7. Che assist per Varela, servito alla perfezione in profondità. Parte esterno a destra, finisce a sinistra e corre come un matto. Il miglior Nardi della stagione.

MELEGONI 6. Gioca un po’ trequartista e un po’ sull’esterno. Luci e ombre, ma fa ammonire Matturro e offre l’assist quando Varela si fa murare da Leali (dal 23’ st Girma 6: inizia bene collezionando punizioni utili alla squadra, ma non decolla).

VARELA 7. Dai campi della Serie D al gol di ieri, come in una favola. Una stoccata di sinistro, simile a quella memorabile contro il Cesena. Spina nel fianco.

LANINI 5. Egoista nel primo tempo, quando non serve Varela. Spreca la palla della qualificazione che Cigarini gli mette in testa al 95’ (dal 5’ sts Gondo sv).

