Mirino su Pagano della Roma. Da Riva all’Atalanta Under 23

La Reggiana continua a muoversi per rinforzare la squadra, sempre con un occhio di riguardo ai giovani più promettenti d’Italia. Simone Pafundi sarà ufficializzato la prossima settimana, ma probabilmente arriverà a Reggio solo in quella successiva. Il 18 gennaio ha infatti un amichevole della Nazionale Under 20 contro la Spagna (a Coverciano) dopo questo impegno, conoscerà i suoi nuovi compagni. Impossibile quindi averlo già a disposizione per la sfida con il Pisa, mentre potrebbe andare almeno in panchina contro il Como (il 20 gennaio) e poi essere a pieni giri per la trasferta di Bari del 27. Gli ultimi dettagli per l’arrivo in prestito del talento classe 2006 sono stati sistemati e c’è convergenza su tutta la linea, compresa quella dello sviluppo tecnico affidato a mister Alessandro Nesta.

C’è comunque da rilevare un interessamento del Venezia, che sta cercando di inserirsi al fotofinish, ma l’Udinese preferisce mandare il giocatore a Reggio dove sa che Simone potrà totalizzare numerose gare da titolare.

Al passo d’addio invece Jacopo Da Riva che rientrerà alla casa base, ovvero l’Atalanta, dove con ogni probabilità giocherà con la maglia dell’Under 23 che attualmente si trova al sesto posto nel campionato di Serie C, girone A. Il centrocampista classe 2000 nativo di Montebelluna lascia quindi il granata dopo quattro presenze (tre in campionato e una in Coppa Italia, appena 150 minuti complessivi). Arrivato praticamente al fotofinish del mercato estivo, non è mai riuscito ad incidere come si sperava.

La Reggiana resta comunque sul mercato per dare a Nesta un altro centrocampista oltre al neo arrivato Tobias Reinhart e la conferma arriva anche dal tentativo, fatto nelle ore scorse, per arrivare al prestito di Riccardo Pagano, gioiellino classe 2004 della Roma su cui però Mourinho pare aver messo personalmente il veto alla cessione. Almeno per il momento, visto che i giallorossi sono in piena emergenza infortuni soprattutto nel reparto arretrato, dove devono scalare spesso alcuni centrocampisti (Cristante su tutti) oppure gli esterni (Kristensen e Celik) aprendo ‘a catena’ dei posti vuoti in altri reparti. Proprio nelle ultime ore però la Roma si è cautelata con l’arrivo in prestito oneroso del giovane difensore Dean Huijsen dalla Juventus. Il classe 2005 olandese era già stato promesso al Frosinone, ma le avance della dirigenza giallorossa hanno scompigliato improvvisamente le carte, dando al ‘Mago di Setubal’ un’opzione in più che allunga la rosa. Basterà per sbloccare l’affare Pagano? Pronostico impossibile quando di mezzo c’è lo ‘Special One’ che adesso, con l’imminente uscita del ds Tiago Pinto, avrà ancora più voce in capitolo su acquisti e cessioni.

Nel frattempo Aramu (Bari) vicino alla Samp, Kurtic (ex Parma) al Sudtirol.