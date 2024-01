Pafundi sarà il più prezioso della Serie B. Vale 8 milioni, quasi la metà della rosa granata

Simone Pafundi sarà il calciatore più "prezioso" di tutta la Serie B. Stando al portale Transfermarkt (sicuramente il più considerato del settore), infatti, il gioiellino friulano vale 8 milioni di euro, cifra superiore all’attuale primatista in Serie B: lo spagnolo Bernabè del Parma, che vale 7,5 milioni.

Militano tutti nei crociati i primi quattro atleti della B dal valore di mercato più alto: seguono Benedyczak e Bonny con 6 milioni, e Man con 5.

Pafundi li supera tutti, e ovviamente sono compresi tutti i futuri compagni di squadra a Reggio Emilia: il 17enne vale quanto l’attuale 44% del valore complessivo della rosa della Reggiana (un valore di 8 milioni, a fronte dei 18,33 milioni totali della rosa granata).

Cifre che fanno comprendere bene il valore e la considerazione che ha Simone Pafundi nel nostro calcio. Come dicevamo, il portale Transfermarkt lo valuta 8 milioni di euro: almeno 6 milioni in più di qualsiasi altro granata. Allo stato attuale della situazione, infatti, Antiste è il granata più "prezioso" con 2 milioni di euro.

Completano la top cinque della rosa di mister Alessandro Nesta Bianco con un valore di 1,5 milioni, Melegoni con 1,3 e, infine, Crnigoj e Pieragnolo con 1,2.

Il totale della rosa, come già detto, ha un valore di 18,33 milioni di euro.

Pafundi, con i suoi 8 milioni, è totalmente fuori categoria. Vero che quello del calciomercato è un mondo che corre forte, forse più dei siti e dei portali che sono comunque un riferimento: per esempio Girma ha un valore di 600mila euro, ma nei giorni scorsi si è parlato di un’offerta del Monza di circa 3 milioni.

Pafundi vale così tanto anche per l’età: Bernabè, per esempio, è già un 2001 (giovane, ma a maggio farà 23 anni e i grandi giocatori a quest’età sono già ’avviati’), per Pafundi parliamo sempre di un 2006 non ancora maggiorenne (i 18 arriveranno il 14 marzo).

Ed ecco altre curiosità sul valore di Pafundi: è l’11° classe 2006 più "prezioso" al mondo, il 111° trequartista col valore più alto al mondo, il 59° calciatore più costoso tra tutti gli italiani in attività, il 5° atleta nella rosa dell’Udinese (nonostante i miseri 7’ giocati in A quest’anno), ed è il 148° calciatore nella classifica dei più costosi in A.

Quel che è certo è che Reggio Emilia sta abbracciando un talento che, almeno a livello di stime e di valore in proiezione futura, non ha nulla da spartire con la Serie B, che allo stesso tempo sarà, però, una fondamentale palestra.

Il giocatore non è ancora ufficialmente della Reggiana, ma l’affare dovrebbe essere sancito oggi durante l’incontro che il diesse Roberto Goretti avrà con i manager dell’Udinese. Verranno definiti gli ultimi dettagli di questa trattativa che può ritenersi chiusa positivamente. C’è infatti già il "sì" di tutte le parti coinvolte.

Il talento friulano arriverà alla Reggiana ovviamente in prestito.

L’investitura dell’ex ct azzurro Roberto Mancini di dieci mesi fa ("Prima convoco Pafundi, poi tutti gli altri"), i colpi nelle giovanili dell’Udinese, la punizione-gioiello contro la Corea del Sud che ha mandato gli azzurrini dell’Under 20 alla finale dei Mondiali di categoria (persa 1-0 con l’Uruguay), gli esordi lampo in Serie A (primo 2006 a debuttare in massima serie, lo ha fatto a 16 anni e 69 giorni) e in Nazionale maggiore (a 16 anni, 8 mesi e due giorni, il più giovane in azzurro dal 1911): sono tutti avvenimenti che certificano il talento di Simone Pafundi, trequartista 17enne dell’Udinese (ancora per poco).