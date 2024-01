Pettinari può andare a fare il vice di Coda. Slitta la firma con l’Udinese per Pafundi

Stefano Pettinari anche ieri si è allenato a parte e il suo addio è ormai imminente. A rallentare la sua uscita, quando sembrava ormai tutto fatto con l’Ascoli, è stato il forte interesse della Cremonese che è alla ricerca di un alter ego di Coda.

L’attaccante romano e il suo entourage hanno così preso tempo e aspettano di capire se effettivamente possano esserci le condizioni giuste per entrare a far parte del gruppo di mister Stroppa. Ovvio che le prospettive per lui sarebbero ben diverse: da una parte i marchigiani che sono al terz’ultimo posto della graduatoria, in piena zona retrocessione, dall’altra i lombardi che dopo il successo sul Cosenza sono rimasti a sole tre lunghezze dalla seconda piazza (occupata dal Venezia) che vale la promozione diretta. Alla Reggiana, tutto sommato, andrebbe anche meglio così, visto che con la sua cessione alla ‘Cremo’ non correrebbe nemmeno il rischio di rinforzare una concorrente per la salvezza.

In casa granata però i pensieri prioritari sono altri. Il primo è relativo al ‘caso Angori’, su cui i dirigenti stanno aspettando un responso che non dipende da loro. L’errore di valutazione è infatti stato commesso dall’Empoli che non aveva tenuto conto del numero complessivo dei prestiti esercitabili, con il laterale che era già passato al Pontedera e che ora doveva essere girato alla Reggiana. Se però non ci saranno ‘deroghe’ (che costituirebbero un precedente piuttosto ‘spinoso’…) Angori tornerà al Pontedera e finirà lì la stagione.

Riflessioni in atto anche sul trequartista Pafundi: l’accordo con il giocatore c’è ormai da settimane, ma la firma delle carte con l’Udinese viene puntualmente rimandata. Quasi come se si fino all’ultimo si volessero lasciare aperte le porte anche ad altre soluzioni, visto che sul gioiello classe 2006 avrebbero messo gli occhi (per acquistarlo) anche grandi club come il Napoli. Insomma, le possibilità che vesta il granata restano comunque alte, ma con una simile giostra che ruota attorno al talentino azzurro non si può escludere nulla. Una situazione che però non durerà ancora a lungo, perché poi potrebbe essere la Reggiana a cambiare strada, stringendo per altri obbiettivi.

Da registrare anche un sondaggio del Cosenza per Domen Crnigoj, con l’agente del giocatore che è stato interpellato direttamente. Il centrocampista, di proprietà del Venezia, fin qui ha deluso e non è considerato tra gli incedibili. Se tutte le parti troveranno la quadra, la Reggiana è disposta a lasciarlo partire senza fasciarsi la testa. In quel caso Goretti dovrà aggiungere una pedina in più alla ‘spesa’ di centrocampo. Ancora nulla di concreto sul fronte centravanti, ma l’impressione è che potrebbe essere l’ultimo tassello ad andare a posto.