Primavera. Battuto il Venezia: quarto hurrà di fila

Ancora una vittoria, la quarta di fila, per la Primavera. La squadra di Andrea Costa col 2-1 rifilato a Casalgrande al Venezia, ex terza forza della classe, può davvero sognare. I protagonisti di giornata sono Shaibu, a segno alla mezz’ora, mentre il gol che vale i tre punti arriva a 11’ dalla fine ad opera di Natale. In classifica i granata rimangono al 7° posto, alle spalle del Padova, ma a soli 4 punti dal podio, risultato impronosticabile anche solo qualche settimana fa, quando la Reggiana era invischiata nella lotta retrocessione (oggi a -11). Sabato, sempre a domicilio, il match con l’AlbinoLeffe, che occupa la terza piazza con l’Udinese.

Reggiana: Motta, Rouiched, Ferrari, Shaibu, Paterlini, Meringolo (37’ st Di Turi), De Marco, Tessitori (14’ st Camara), D’Angelo (37’ st Pirazzoli), Bianco (45’ st Barbieri), Natale (45’ st Fontanini). A disp. Donelli, Grammatica, Cruoglio, Dibra, D’Ascenzio, Mahrani, Abbruscato.